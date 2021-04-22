Новое о коронавирусе к 22 апреля: ученые Оксфорда повторно заразят коронавирусом переболевших добровольцев

Исследователи Оксфордского университета планируют изучить реакцию иммунной системы человека на повторное заражение SARS-CoV-2 и выяснить – насколько и в каких случаях приобретенный иммунитет защищает человека от COVID-19.





Ученые из оксфордского университета в Великобритании с конца апреля начинают изучать возможность рецидива у перенесших коронавирусную инфекцию пациентов. Об этом передают агентство Reuters и издание The Guardians. Исследователи в ходе эксперимента намеренно заразят людей, переболевших COVID-19, коронавирусом повторно. Добровольцев, которых подвергнут повторному контакту с вирусом, изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и, при необходимости, лечить. Команда будет измерять уровни различных компонентов иммунного ответа участников, включая Т-клетки и антитела, а затем отслеживать, заразились ли участники повторно при контакте с вирусом. В эксперименте будут участвовать люди в возрасте от 18 до 30 лет.



Исследование будет поделено на два этапа. Первая фаза должна определить условия, при которых коронавирус будет распространяться примерно среди половины добровольцев, но не вызовет у них симптомов. Участниками этой фазы станут около 64 человек в возрасте 18–30 лет. Все они перенесли COVID-19 по меньшей мере за три месяца до начала исследования. Начать планируется с небольших доз, но затем вирусную нагрузку ученые собираются увеличить, чтобы заразились по меньшей мере 50% добровольцев. Вторая фаза должна начаться летом. Условия для добровольцев останутся прежними, однако после этого их направят на 17-дневный карантин. Если у участников проявятся симптомы, то их начнут лечить коктейлем из антител.



В ходе этой работы медики планируют определить уровень иммунной защиты, при наличии которого человек не сможет снова заболеть – узнать, сколько именно иммунных антител, появляющихся после прививки, окажется достаточно для защиты от заражения. «Информация, которую мы получим в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также даст возможность понять, защищены ли люди, переболевшие коронавирусом, и в течение какого времени», — поделилась глава группы исследователей вакцинолог Оксфордского университета Хелен Макшейн.



Чуть ранее, в феврале издание Bloomberg сообщало о другом исследовании британских ученых - первое испытание коронавируса на 90 добровольцах, которые ранее не болели и были намеренно инфицированы, в начале года проводил Имперский колледж Лондона. Кроме того, наблюдение, проведенное в США, показалось, что 10% молодых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевали повторно. Американские медики наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Результаты своей работы исследователи Медицинской школы имени Карла Айкана опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine, сообщала Lenta.ru. Среди ранее не болевших за время исследования заразились около 48% военнослужащих, а среди переболевших — около 10%. В основном болезнь протекала без симптомов, медики не сочли нужным госпитализировать ни одного из более чем тысячи заболевших. В ходе исследования вирусной нагрузки также выяснилось, что у переболевших она была примерно в десять раз меньше, чем у заразившихся впервые. Однако даже в этом случае перенесшие COVID-19 повторно могли оставаться переносчиками заболевания. По мнению американских врачей причиной повторного заражения мог оказаться более слабый иммунитет.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 143 674 737 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 060 811 человек, вылечились 114 206 064 заразившихся. В России выявлено почти 4,73 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Турции. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Польше, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии.





