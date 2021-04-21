В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных

Проект зоны отдыха разработали для Данкова.

Глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Instagram-аккаунте представил визуализацию проекта благоустройства Данкова – создания бульвара Влюбленных.



- В районном Доме культуры в ходе общественных слушаний главный архитектор проекта благоустройства Ирина Ролдугина, представители власти и профессионального и бизнес-сообщества обсудили предфинальную визуализацию будущего бульвара. Своё мнение выразили неравнодушные данковчане, которые открыто говорят и отстаивают свои предложения. В ходе двухчасовой встречи возникли и новые идеи. После оживлённого разговора главному архитектору предстоит внести разумные изменения в проект. Также необходимо до 10 мая сдать комплект документов в Управление ЖКХ Липецкой области для размещения заявки на сайте Минстроя России на участие во всероссийском конкурсе. Данный проект благоустройства будет представлен на общероссийской платформе для онлайн-голосования, - отметил Валерий Фалеев.

















