Общество
49 минут назад
В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных
11 737
Проект зоны отдыха разработали для Данкова.
Глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Instagram-аккаунте представил визуализацию проекта благоустройства Данкова – создания бульвара Влюбленных.
- В районном Доме культуры в ходе общественных слушаний главный архитектор проекта благоустройства Ирина Ролдугина, представители власти и профессионального и бизнес-сообщества обсудили предфинальную визуализацию будущего бульвара. Своё мнение выразили неравнодушные данковчане, которые открыто говорят и отстаивают свои предложения. В ходе двухчасовой встречи возникли и новые идеи. После оживлённого разговора главному архитектору предстоит внести разумные изменения в проект. Также необходимо до 10 мая сдать комплект документов в Управление ЖКХ Липецкой области для размещения заявки на сайте Минстроя России на участие во всероссийском конкурсе. Данный проект благоустройства будет представлен на общероссийской платформе для онлайн-голосования, - отметил Валерий Фалеев.
- В районном Доме культуры в ходе общественных слушаний главный архитектор проекта благоустройства Ирина Ролдугина, представители власти и профессионального и бизнес-сообщества обсудили предфинальную визуализацию будущего бульвара. Своё мнение выразили неравнодушные данковчане, которые открыто говорят и отстаивают свои предложения. В ходе двухчасовой встречи возникли и новые идеи. После оживлённого разговора главному архитектору предстоит внести разумные изменения в проект. Также необходимо до 10 мая сдать комплект документов в Управление ЖКХ Липецкой области для размещения заявки на сайте Минстроя России на участие во всероссийском конкурсе. Данный проект благоустройства будет представлен на общероссийской платформе для онлайн-голосования, - отметил Валерий Фалеев.
11 737
Комментарии (11)
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Логика
Крестьянин
Ну и колхоз
неадекватная женщина со вкусом
Хорошее предложение.
Сергей V
кругом любовь
Гость
Сразу на набережной делайте!
Житель