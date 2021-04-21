Общество

49 минут назад

В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных

11 737
#проект #благоустройство
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В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных

Проект зоны отдыха разработали для Данкова.

Глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Instagram-аккаунте представил визуализацию проекта благоустройства Данкова – создания бульвара Влюбленных.

- В районном Доме культуры в ходе общественных слушаний главный архитектор проекта благоустройства Ирина Ролдугина, представители власти и профессионального и бизнес-сообщества обсудили предфинальную визуализацию будущего бульвара. Своё мнение выразили неравнодушные данковчане, которые открыто говорят и отстаивают свои предложения. В ходе двухчасовой встречи возникли и новые идеи. После оживлённого разговора главному архитектору предстоит внести разумные изменения в проект. Также необходимо до 10 мая сдать комплект документов в Управление ЖКХ Липецкой области для размещения заявки на сайте Минстроя России на участие во всероссийском конкурсе. Данный проект благоустройства будет представлен на общероссийской платформе для онлайн-голосования, - отметил Валерий Фалеев.








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#проект #благоустройство
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Комментарии (11)

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Логика

4 минуты назад
Мне одной кажется, что сердце похоже на 2х змей?))))
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Крестьянин

9 минут назад
Зайдёшь тудой - поймают и отлюбят как захотят......
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Ну и колхоз

19 минут назад
Этот бульвар)))
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неадекватная женщина со вкусом

25 минут назад
Бульвар влюбленных, проспект спортсменов, площадь музыкантов - скукота и банальщина. Сделали бы лучше нейтральное что-то
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Хорошее предложение.

28 минут назад
А на месте СИЛАНА пожалуйста парк развлечений. Инфраструктура позволяет и желательно с большим супермаркетом. Рабочие места освободились надо как-то занять жителей.
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Сергей V

28 минут назад
Прожекты и проекты, это хорошо, но вы хоть научитесь что-то одно делать хорошо и потом тиражируйте. А сейчас за все хватаетесь и все недоделанное или убогое из-за отсутствия надлежащего контроля.
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кругом любовь

31 минуту назад
боюсь что место облюбуют гомосеки и будут там целоваться
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Гость

34 минуты назад
Будет ещё актуален,бульвар разведёнок
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Сразу на набережной делайте!

35 минут назад
Бабло быстрее отмоется! Скажете: смыло неожиданным ежегодным паводком.
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Житель

40 минут назад
Бульваром рождаемость не поднимешь!
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