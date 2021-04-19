22 минуты назад
Липецкая вечЁрка: автомобиль сбил женщину и ребенка, доходы депутатов и белка, как символ преображения региона
Сегодня, 19 апреля, появилась видеозапись ДТП, в котором автомобиль сбил трехлетнюю девочку и ее бабушку, депутаты Госдумы и Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год, и у Липецкой области теперь есть своя белочка.
Семья попросила придать огласке эту аварию, опасаясь, что водитель постарается избежать ответственности за случившееся. Новость набрала более 140-ка комментариев. Читатели обсуждали, кто прав, кто виноват.
— Это называется встретились две ненормальные: с одной стороны женщина, которая спешит на тот свет и лезет под колеса на красный свет, вместо того чтобы постоять минуту, с другой стороны прокладка за рулём, которая летит как полоумная на жёлтый и не смотрит по сторонам. Ребёнка жалко в этой ситуации больше всего, оказался виновником обстоятельств, здоровья ему! — написал комментатор.
А ночью на Кольцевой произошла еще одна авария, там столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ 2199». В ДТП никто не пострадал, происшествие записала видеокамера.
Из окна коронавирусного госпиталя выпал пациент. Накануне мужчина звонил жене и очень просил забрать его домой. Хотя вряд ли это было возможно, у него диагностировали 75% поражения легких.
Региональный Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели 68-летнего мужчины.
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Каждый год размер их доходов становится предметом зависти читателей GOROD48. В этом году нет ни одного представителя области в нижней и верхней палатах российского парламента с годовым доходом ниже пяти миллионов рублей. Больше всех задекларировал депутат Николай Борцов — 808 831 944 рубля.
Кстати, далеко не все депутаты, которые представляют Липецкую область в Госдуме, широко известны липчанам.
— Красиво жить — не запретишь! Только не у всех получается… — написал комментатор.
И еще новость про деньги и известного человека. В Правобережном суде слушается дело бизнесмена и экс-директора Фонда капитального ремонта Александра Козина.
По данным следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.
Теперь прокурор просит отправить Александра Козина в исправительную колонию общего режима на 4,5 года. Сам же фигурант уголовного дела отрицает получение кредитов и считает, что из него делают злодея.
И новость, которая сделала этот день. У липчан теперь есть белочка! Да не простая, а Лерочка. Вместе с ней они будут делать Липецкую область лучше. Центр управления регионом совместно с областным управлением ЖКХ предложили липчанам выбрать символ преображения региона. Вот они и выбрали.
В соперниках у Белочки Лерочки, которая мечтает об уютных и красивых общественных пространствах, были Бобр Макс и Птичка Марк.
За Белочку Лерочку проголосовали большинство участвовавших в опросе.
— То, что талисман городу пытаются подобрать — и не плохо. Но белок по сотням городов. Покреативте на теме железного дровосека. Город металлургов. Трудное детство. Железные игрушки (хотя и обалденные самосвалы от ЛТЗ были), — предложил Гость.
— «Белочка хочет…» белочка уже давно хозяйничает в головах наших управленцев! — предположил Апач.
— Симпатичная белочка, только почему она не зелёная? — поинтересовался Просто Виктор.
— Теперь во всем будет виновата не администрация, а белочка, — сделал вывод Артурчик.
И еще новости о животном мире. После того, как GOROD48 написал об очередном озере с утками в центре Липецка, территорию у затянувшейся стройки почистили. А местные жители расстроены, они привыкли к птицам, те стали ручными. Такой вот бесплатный «контактный зоопарк».