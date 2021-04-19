Липецкая вечЁрка: автомобиль сбил женщину и ребенка, доходы депутатов и белка, как символ преображения региона

Сегодня, 19 апреля, появилась видеозапись ДТП, в котором автомобиль сбил трехлетнюю девочку и ее бабушку, депутаты Госдумы и Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год, и у Липецкой области теперь есть своя белочка.