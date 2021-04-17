Общество
сегодня, 14:00
В центре Липецка появилось ещё одно «озеро» с утками
На этот раз утки поселились в котловане на улице Интернациональная.
Напомним, 6 апреля мы рассказали о том, что лужу в котловане на площади Победы облюбовали утки: в сети появилось весеннее видео с крякающими утками в котловане на месте снесённого кинотеатра «Спутник». Там планируют построить двухэтажное торгово-административное здание. Но пока там импровизированное «озеро».
Сегодня в редакцию GOROD48 прислали фотографию ещё одного «озера» с утками. На этот раз снимок сделан в районе дома №59 на улице Интернациональная. И там тоже строительный котлован.
Утки вообще любят центр Липецка. Так, в 2019 году они обосновались в луже во дворе домов №3А и 3Б по проспекту Победы.
Сегодня в редакцию GOROD48 прислали фотографию ещё одного «озера» с утками. На этот раз снимок сделан в районе дома №59 на улице Интернациональная. И там тоже строительный котлован.
Утки вообще любят центр Липецка. Так, в 2019 году они обосновались в луже во дворе домов №3А и 3Б по проспекту Победы.
Справедливости! Здесь и сейчас!
Время Первых
Дэйви джонс
ох, да утки
Змеелов
Начальник экологии
Фокс