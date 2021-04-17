Общество

сегодня, 14:00

В центре Липецка появилось ещё одно «озеро» с утками

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#утки #дичь
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В центре Липецка появилось ещё одно «озеро» с утками

На этот раз утки поселились в котловане на улице Интернациональная.

Напомним, 6 апреля мы рассказали о том, что  лужу в котловане на площади Победы облюбовали утки: в сети появилось весеннее видео с крякающими утками в котловане на месте снесённого кинотеатра «Спутник». Там планируют построить двухэтажное торгово-административное здание. Но пока там импровизированное «озеро».

Сегодня в редакцию GOROD48 прислали фотографию ещё одного «озера» с утками. На этот раз снимок сделан в районе дома №59 на улице Интернациональная. И там тоже строительный котлован.

Утки вообще любят центр Липецка. Так, в 2019 году они обосновались в луже во дворе домов №3А и 3Б по проспекту Победы. 
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#утки #дичь
3

Комментарии (7)

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Справедливости! Здесь и сейчас!

11 минут назад
Пипецк - это вообще город - сплошная "достропримечательность"!
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Время Первых

15 минут назад
Хоть уткам есть где развернуться.
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Дэйви джонс

21 минуту назад
Там помойка что надо, центр города, всё самое лучшее.
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ох, да утки

26 минут назад
Скоро их в каждой лужи увидешь... Жить-то им надо где-то...
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Змеелов

46 минут назад
Гадюки везде и всюду!
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Начальник экологии

50 минут назад
Значится экология хорошая!
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Фокс

53 минуты назад
Разведите там лягушек и откройте ресторан французской кухни, модно ещё улитки, ракушки, головастики, гадюки. За скромную сумму могу составить бизнес-план желающим
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