48 минут назад
Трактор, раритетные авто и квартира за границей. Депутаты и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах
В нижней палате парламента регион представляют 11 человек. Не все из них широко известны липчанам. Сенаторов от Липецкой области двое.
Единоросс Андрей Макаров задекларировал 7 227 357 рублей 4 копейки. У экс-мэра Липецка, члена «Единой России» Михаила Гулевского — 6 635 276 рублей 73 копейки. Член ЛДПР Никита Березин получил доходы в размере 6 159 043 рублей 89 копеек. У члена «Единой России» Михаила Тарасенко 6 042 784 рублей 93 копейки. У коммунистки Тамары Плетневой 5 930 742 рубля 93 копейки. У справедливоросса Сергея Крючека за год 5 659 657 рублей 95 копеек. У единоросски Татьяны Сапрыкиной за год 5 618 224 рубля 73 копейки. Самым «бедным» депутатом, представляющим Липецкую область в Госдуме, стал бывший журналист «Россия-1» единоросс Евгений Ревенко. Его годовой доход составил 5 322 079 рублей 32 копейки.
Жена Евгения Ревенко задекларировала 5 307 447 рублей 38 копеек. Среди супругов депутатов Госдумы представляющих Липецкую область она получила самый большой доход. На втором месте супруга Алексея Гордеева с 3 962 211 рублями 16 копейками. На третьем месте жена Михаила Тарасенко — 762 048 рублей 12 копеек.
Среди движимого имущества, которое задекларировали депутаты, самым интересным можно назвать АЗЛК «Москвич» М-403 и ГАЗ М-20 «Победа». Этими авто владеет Алексей Гордеев. А у Николая Борцова в собственности трактор «Беларус».
У Сергея Крючека в долевой собственности квартира на Украине.
В Совете Федерации Липецкую область представляют два человека. Олег Королев и Максим Кавджарадзе.
За 2020 год экс-губернатор Олег Королев задекларировал 7 883 708 рублей 49 копеек, это примерно на полмиллиона больше, чем год назад. У его жены за год вышло 1 667 936 рублей 57 копеек. Ее доход существенно сократился.
Максим Кавджарадзе задекларировал за 2020 год 5 643 523 рубля 55 копеек. Его доход по сравнению с 2019 годом вырос примерно на треть миллиона рублей. В собственности у сенатора скромная квартира площадью 37,8 кв. м.
Мизантроп
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У них