Экономика

48 минут назад

Трактор, раритетные авто и квартира за границей. Депутаты и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах

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#доходы #Госдума #Совет Федерации
Трактор, раритетные авто и квартира за границей. Депутаты и сенаторы от Липецкой области отчитались о своих доходах

В нижней палате парламента регион представляют 11 человек. Не все из них широко известны липчанам. Сенаторов от Липецкой области двое. 

Самым богатым депутатом Госдумы от Липецкой области уже много лет остается единоросс Николай Борцов в 2020 году он задекларировал 808 831 944 рубля 24 копейки. На втором месте экс-заместитель председателя правительства России, экс-губернатор Воронежской области, а сейчас заместитель председателя ГД, член «Единой России» Алексей Гордеев. Он задекларировал 11 543 511 рублей 1 копейку. На третьем месте по доходам за год Герой России, единоросс Владимир Богодухов — 8 146 723 рубля 79 копеек.

Единоросс Андрей Макаров задекларировал 7 227 357 рублей 4 копейки. У экс-мэра Липецка, члена «Единой России» Михаила Гулевского — 6 635 276 рублей 73 копейки. Член ЛДПР Никита Березин получил доходы в размере 6 159 043 рублей 89 копеек. У члена «Единой России» Михаила Тарасенко 6 042 784 рублей 93 копейки. У коммунистки Тамары Плетневой 5 930 742 рубля 93 копейки. У справедливоросса Сергея Крючека за год 5 659 657 рублей 95 копеек. У единоросски Татьяны Сапрыкиной за год 5 618 224 рубля 73 копейки. Самым «бедным» депутатом, представляющим Липецкую область в Госдуме, стал бывший журналист «Россия-1» единоросс Евгений Ревенко. Его годовой доход составил 5 322 079 рублей 32 копейки.

Жена Евгения Ревенко задекларировала 5 307 447 рублей 38 копеек. Среди супругов депутатов Госдумы представляющих Липецкую область она получила самый большой доход. На втором месте супруга Алексея Гордеева с 3 962 211 рублями 16 копейками. На третьем месте жена Михаила Тарасенко — 762 048 рублей 12 копеек.

Среди движимого имущества, которое задекларировали депутаты, самым интересным можно назвать АЗЛК «Москвич» М-403 и ГАЗ М-20 «Победа». Этими авто владеет Алексей Гордеев. А у Николая Борцова в собственности трактор «Беларус».

У Сергея Крючека в долевой собственности  квартира на Украине.  

В Совете Федерации Липецкую область представляют два человека. Олег Королев и Максим Кавджарадзе.

За 2020 год экс-губернатор Олег Королев задекларировал 7 883 708 рублей 49 копеек, это примерно на полмиллиона больше, чем год назад. У его жены за год  вышло 1 667 936 рублей 57 копеек. Ее доход существенно сократился.

Максим Кавджарадзе задекларировал за 2020 год 5 643 523 рубля 55 копеек. Его доход по сравнению с 2019 годом вырос примерно на треть миллиона рублей. В собственности у сенатора скромная квартира площадью 37,8 кв. м. 
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#доходы #Госдума #Совет Федерации

Комментарии (3)

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Мизантроп

27 минут назад
И все так чинно, благородно по старому...
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Виктор 2-28-14

30 минут назад
Тепло - потрескивал камин.....Чиновник трескал вместе с ним.....А что не трескать коль дают?.....Ведь не стреляют и не бьют.....А если вдруг,взбрыкнёт народ?.....Мы за границу, сразу в брод....У нас давно там закрома.....Здесь снова -"Горе от ума".....
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У них

36 минут назад
все нормально ,а у вас электорат ?
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