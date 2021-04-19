ДТП на Кольцевой попало на видео

Столкнулись автомобили «Мерседес» и «ВАЗ 2199».

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Сегодня ночью в 2:28 на Кольцевой столкнулись автомобили «Мерседес» и «ВАЗ 2199». Одну из машин в результате удара отбросило в забор и развернуло в обратном направлении. ДТП попало на видео.



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП произошло напротив дома №106 А на проспекте Победы. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.



По словам очевидцев, в результате ДТП в одной из машин из моторного отсека шёл дым, но угрозы возникновения пожара не было выявлено.