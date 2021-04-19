Происшествия

21 минуту назад

Пациент ковидного госпиталя выпал из окна

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#самоубийство
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Пациент ковидного госпиталя выпал из окна

Мужчину госпитализировали только в субботу.

Сегодня в 05:40 из окна отделения №1 Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 выпал пациент. 68-летний мужчина погиб.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич, 68-летнего мужчину госпитализировали в ковидный госпиталь только в субботу, 17 апреля, с КТ-3 — поражением лёгких 75%. Накануне вечером он разговаривал по телефону с женой и настойчиво требовал забрать его домой.

Рано утром он пошёл в туалет и каким-то образом вскрыл пластиковое окно, которое нельзя открыть без инструментов — для защиты от инфекции с окон сняты ручки, их можно ставить только на проветривание. 

В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 проводится служебное расследование инцидента, ответственные дежурные также дают объяснения следователям.
1155
#самоубийство
1

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