Пациент ковидного госпиталя выпал из окна

Мужчину госпитализировали только в субботу.

Сегодня в 05:40 из окна отделения №1 Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 выпал пациент. 68-летний мужчина погиб.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич, 68-летнего мужчину госпитализировали в ковидный госпиталь только в субботу, 17 апреля, с КТ-3 — поражением лёгких 75%. Накануне вечером он разговаривал по телефону с женой и настойчиво требовал забрать его домой.



Рано утром он пошёл в туалет и каким-то образом вскрыл пластиковое окно, которое нельзя открыть без инструментов — для защиты от инфекции с окон сняты ручки, их можно ставить только на проветривание.



В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 проводится служебное расследование инцидента, ответственные дежурные также дают объяснения следователям.