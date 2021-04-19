Происшествия

сегодня, 08:55

Сбивший на пешеходном переходе трехлетнюю девочку с бабушкой автомобиль зафиксировала видеокамера

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#ДТП #дети
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У малышки, отлетевшей от автомобиля как кегля от шара в боулинге, сотрясение мозга, перелом ноги и костей таза.

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Как уже сообщал GOROD48, в субботу вечером в Липецке на пешеходном переходе на улице Свиридова сбили женщину с ребенком. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, на бабушку с внучкой наехал 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Лиф».

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Сегодня с GOROD48 связалась мама сбитого ребенка. Женщина рассказала о том, что ее трехлетняя девочка лежит в областной детской больнице. У Златы - сотрясение мозга, перелом ноги и костей таза. Бабушка девочки лежит в травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» с переломом ноги.

- Мы бы хотели придать этой истории огласку. Сбивший мою дочь и маму водитель уверяет, что он ехал на зеленый свет светофора. Нам звонил следователь по делу и также интересовался, какой свет горел на пешеходном переходе? Мне кажется, что водитель желает избежать ответственности за наезд на пешеходов на «зебре», - говорит Светлана.

Женщина передала GOROD48 видеозапись ДТП, сделанную камерой уличного наблюдения.

- Эту запись нужно показать следователю. Бабушка с внучкой на мигающий зеленый сигнал светофора дошли до середины проезжей части. По правилам, они должны были завершить переход. А машина наехала на них тогда, когда для транспорта еще не загорелся зеленый сигнал светофора, - говорит родственница пострадавших.
25 2473
#ДТП #дети
7

Комментарии (25)

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21 минуту назад
Виноват конечно водитель, что летел на желтый, но перед родителями ребенка виновата и бабушка. Неужели трудно было постоять на островке, куда шкандыбала с палочкой и с ребенком на мигающий? Боялась не успеть?
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Дмитрий

21 минуту назад
Правила дорожного движения: 14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления. Источник: https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/pravila-proezda-peshexodnyx-perexodov.html
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жанна

23 минуты назад
в школе учили еще: ПОДОШЕЛ К ПЕРЕХОДУ-УБЕДИСЬ, ЧТО ВСЕ ОСТАНОВИЛИСЬ. А ТУТ БАБКА С РЕБЕНКОМ ЛЕТИТ-ХОЧЕТ УСПЕТЬ , КОГДА СИГНАЛ ПОЧТИ КОНЧИЛСЯ. ВОТИ УСПЕЛА. БАБКУ НА КИЧУ. ВОДИТЕЛЮ ТЕРПЕНИЯ. ТЕПЕРЬ ДЕНЕГ БУДУТ ТРЯСТИ БЕССОВЕСТНЫЕ
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Факт

25 минут назад
Уже давно заметил что красный сигнал светофора для многих не важен, прут не думая. А конкретно этот светофор вообще постоянно летят на красный!
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Виноват водитель.

25 минут назад
Виноват водитель, он даже не притормозил. Хотя должен был пропустить пешеходов так как они начали переход. И по правилам водители должны пропустить начавшего путь пешехода, дать ему завершить путь. Ладно бы закрывал обзор большегруз или автобус что давало преимущество водителю или какие то отговорки. А здесь видимость была. Да и скорость даже не сбрасывал.
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Горожанка

26 минут назад
апач, в данном случае бабка решила рискнуть жизнью своей внучки. Лезла на дорогу, когда горел уже желтый сигнал. Водителя не защищаю.
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Горожанка

28 минут назад
Конституция, ваш комментарий не к месту. За рулем был мужчина.
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Горожанка

30 минут назад
Ден, теперь локти кусает в травматологии. Здоровья ей и внучке!
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наблюдатель

31 минуту назад
Бабка решила внученьку угробить, родители видимо такие же, теперь главное деньжат стрясти с водителя. Пешеходам тоже пора права выдавать
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Горожанка

33 минуты назад
Судя по видео, бабуля была не на середине проезжей части, а на разделительной полосе. И ей уже загорелся запрещающий сигнал (для авто горел желтый). Водитель гнал на желтый. Самонадеянность бабки привела к трагедии. Представляю как она корит себя за торопыгость.Пешеходы бессмертные!
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