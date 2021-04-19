Происшествия
сегодня, 08:55
Сбивший на пешеходном переходе трехлетнюю девочку с бабушкой автомобиль зафиксировала видеокамера
У малышки, отлетевшей от автомобиля как кегля от шара в боулинге, сотрясение мозга, перелом ноги и костей таза.
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Как уже сообщал GOROD48, в субботу вечером в Липецке на пешеходном переходе на улице Свиридова сбили женщину с ребенком. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, на бабушку с внучкой наехал 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Лиф».
Сегодня с GOROD48 связалась мама сбитого ребенка. Женщина рассказала о том, что ее трехлетняя девочка лежит в областной детской больнице. У Златы - сотрясение мозга, перелом ноги и костей таза. Бабушка девочки лежит в травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» с переломом ноги.
- Мы бы хотели придать этой истории огласку. Сбивший мою дочь и маму водитель уверяет, что он ехал на зеленый свет светофора. Нам звонил следователь по делу и также интересовался, какой свет горел на пешеходном переходе? Мне кажется, что водитель желает избежать ответственности за наезд на пешеходов на «зебре», - говорит Светлана.
Женщина передала GOROD48 видеозапись ДТП, сделанную камерой уличного наблюдения.
- Эту запись нужно показать следователю. Бабушка с внучкой на мигающий зеленый сигнал светофора дошли до середины проезжей части. По правилам, они должны были завершить переход. А машина наехала на них тогда, когда для транспорта еще не загорелся зеленый сигнал светофора, - говорит родственница пострадавших.
Сегодня с GOROD48 связалась мама сбитого ребенка. Женщина рассказала о том, что ее трехлетняя девочка лежит в областной детской больнице. У Златы - сотрясение мозга, перелом ноги и костей таза. Бабушка девочки лежит в травматологическом отделении больницы «Свободный сокол» с переломом ноги.
- Мы бы хотели придать этой истории огласку. Сбивший мою дочь и маму водитель уверяет, что он ехал на зеленый свет светофора. Нам звонил следователь по делу и также интересовался, какой свет горел на пешеходном переходе? Мне кажется, что водитель желает избежать ответственности за наезд на пешеходов на «зебре», - говорит Светлана.
Женщина передала GOROD48 видеозапись ДТП, сделанную камерой уличного наблюдения.
- Эту запись нужно показать следователю. Бабушка с внучкой на мигающий зеленый сигнал светофора дошли до середины проезжей части. По правилам, они должны были завершить переход. А машина наехала на них тогда, когда для транспорта еще не загорелся зеленый сигнал светофора, - говорит родственница пострадавших.
Комментарии (25)
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Да...
Дмитрий
жанна
Факт
Виноват водитель.
Горожанка
Горожанка
Горожанка
наблюдатель
Горожанка