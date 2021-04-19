«Утиные истории» привлекли внимание к мусору в центре Липецка

Вокруг импровизированного озера немного навели порядок.

Попавшие в СМИ «утиные истории» заставили обратить внимание на бардак и мусор в центре Липецка: по словам местных жителей, уже в воскресенье территорию вокруг котлована и саму его чашу начали приводить в порядок.







































Напомним, в субботу, 17 апреля мы рассказали о том, что луже в строительном котловане в районе домов №59 на улице Интернациональная и №78 на улице Плеханова поселились утки.- Лишь бы «курей» не спугнули, - шутят местные жители, которые уже подкармливают уток. - А пока «контактный зоопарк» на улице Плеханова продолжает функционировать. Птицы постепенно становятся ручными.