Происшествия

12 минут назад

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя

137
#самоубийство
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя

В Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 погиб пациент.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины при падении из окна медучреждения.

Напомним, сегодня в 05:40 из окна отделения №1 Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 выпал пациент. 68-летний мужчина погиб.

68-летнего мужчину госпитализировали в ковидный госпиталь только в субботу, 17 апреля, с воспалением лёгких. Поражение лёгких составило 75%. Накануне вечером пациент разговаривал по телефону с женой и настойчиво требовал забрать его домой.

Рано утром он пошёл в туалет и каким-то образом вскрыл пластиковое окно, которое нельзя открыть без инструментов, их можно ставить только на проветривание.

В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 проводится служебное расследование инцидента, ответственные дежурные также дают объяснения следователям.

- В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники потерпевшего, со слов которых известно, что потерпевший ранее высказывал намерения о своем желании свести счеты с жизнью. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
137
#самоубийство

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