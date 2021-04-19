В России
56 минут назад
В Турции остается еще около 90 тыс. россиян
110
По данным на воскресенье, 18 апреля, в Турции на отдыхе находятся 40 тыс. организованных и 50 тыс. самостоятельных и транзитных российских туристов, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. 10 тыс. человек, купивших путевки через турагентства, уже вернулись домой, остальные отправятся на родину в свои сроки, добавил он.
Данные о количестве «застрявших» в этой стране «Известиям» подтвердила исполнительный директор Альянса туристических агентств РФ Наталия Осипова. За выходные число могло измениться, но незначительно, считает глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
«Если учесть, что последний вылет в Турцию из России был 14 апреля, а средняя продолжительность отдыха составляет 7-14 дней, подавляющее число туристов вернутся на родину уже к майским праздникам», — подсчитал Дмитрий Горин.
При этом никаких предельных дат для возврата нет, все рейсы будут выполняться в плановом режиме. Так, авиакомпания S7 Airlines, согласно опубликованной на сайте полетной программе, будет заниматься перевозками весь апрель и май.
Также в апреле из Стамбула в Москву можно улететь рейсами Turkish Airlines, Pegasus и «Аэрофлота». Стоимость билетов на некоторые рейсы доходит до 75 тыс. рублей, что значительно больше обычного, сообщил источник «Известий» в туротрасли.
В последние дни количество заболевших COVID-19 в Турции превысило порог 60 тыс. человек в сутки. 18 апреля в стране выявили 62,6 тыс. случаев инфекции. По ежедневному приросту заболевших страна уже вышла на четвертое место в мире после Индии, США и Бразилии.
Данные о количестве «застрявших» в этой стране «Известиям» подтвердила исполнительный директор Альянса туристических агентств РФ Наталия Осипова. За выходные число могло измениться, но незначительно, считает глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
«Если учесть, что последний вылет в Турцию из России был 14 апреля, а средняя продолжительность отдыха составляет 7-14 дней, подавляющее число туристов вернутся на родину уже к майским праздникам», — подсчитал Дмитрий Горин.
При этом никаких предельных дат для возврата нет, все рейсы будут выполняться в плановом режиме. Так, авиакомпания S7 Airlines, согласно опубликованной на сайте полетной программе, будет заниматься перевозками весь апрель и май.
Также в апреле из Стамбула в Москву можно улететь рейсами Turkish Airlines, Pegasus и «Аэрофлота». Стоимость билетов на некоторые рейсы доходит до 75 тыс. рублей, что значительно больше обычного, сообщил источник «Известий» в туротрасли.
В последние дни количество заболевших COVID-19 в Турции превысило порог 60 тыс. человек в сутки. 18 апреля в стране выявили 62,6 тыс. случаев инфекции. По ежедневному приросту заболевших страна уже вышла на четвертое место в мире после Индии, США и Бразилии.
110