Общество

сегодня, 16:11

На тротуаре под окнами мэрии припарковали дорогую иномарку

9 1764
#парковка #ПДД
2
На тротуаре под окнами мэрии припарковали дорогую иномарку

Прохожие пошутили, что ее уже успели помять вандалы.

Жители Липецка прислали в редакцию GOROD48 фотографии очередной дорогой иномарки, припаркованной на тротуаре. 

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В этот раз машина припаркована под окнами администрации Липецка на улице Фрунзе.

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Но внимание липчан привлекло больше не очередное нарушение ПДД, а состояние иномарки – помятый кузов и разбитое лобовое стекло. 

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- Видимо возмущенные вандалы не смогли пройти мимо, - пошутили авторы фото.

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9 1764
#парковка #ПДД
2

Комментарии (9)

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Видно

3 минуты назад
Что плохой водило,машина помята,правил не знает.
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Билли Кид

6 минут назад
Зато теперь мы знаем ответ на вопрос Довлатова "Кто написал 4 млн доносов?" )))
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Порядок

49 минут назад
Ну и что припорковали у мерии , вы посмотрите что творится на пр победы около виктории и бывшей фабрики бумиз всю плитку тротуарную грязью забили и ни киму до этого дела нет ни мерии ни гаи, хорошо что у мерии стоит машина пусть подумают.
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василий викторович

52 минуты назад
идите вы куда шли!
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Шило

52 минуты назад
А почему про меня забыли?
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60+

57 минут назад
А где гаишники эвакуаторщики! Наверно им слабо могут только Жигули Иванов забирать на штраф стоянки .
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9696

сегодня, 16:35
чьи номера?
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Поддорожный

сегодня, 16:31
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней показывать понты!!
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777

сегодня, 16:27
когда сгорит будет весело
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