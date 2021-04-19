На тротуаре под окнами мэрии припарковали дорогую иномарку

Прохожие пошутили, что ее уже успели помять вандалы.



Жители Липецка прислали в редакцию GOROD48 фотографии очередной дорогой иномарки, припаркованной на тротуаре.В этот раз машина припаркована под окнами администрации Липецка на улице Фрунзе.Но внимание липчан привлекло больше не очередное нарушение ПДД, а состояние иномарки – помятый кузов и разбитое лобовое стекло.- Видимо возмущенные вандалы не смогли пройти мимо, - пошутили авторы фото.