Общество
сегодня, 16:11
На тротуаре под окнами мэрии припарковали дорогую иномарку
Прохожие пошутили, что ее уже успели помять вандалы.
Жители Липецка прислали в редакцию GOROD48 фотографии очередной дорогой иномарки, припаркованной на тротуаре.
В этот раз машина припаркована под окнами администрации Липецка на улице Фрунзе.
Но внимание липчан привлекло больше не очередное нарушение ПДД, а состояние иномарки – помятый кузов и разбитое лобовое стекло.
- Видимо возмущенные вандалы не смогли пройти мимо, - пошутили авторы фото.
В этот раз машина припаркована под окнами администрации Липецка на улице Фрунзе.
Но внимание липчан привлекло больше не очередное нарушение ПДД, а состояние иномарки – помятый кузов и разбитое лобовое стекло.
- Видимо возмущенные вандалы не смогли пройти мимо, - пошутили авторы фото.
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