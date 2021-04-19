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Навального переводят из колонии в больницу для осужденных

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#Навальный #колония

В УФСИН по Владимирской области сообщили, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Согласно решению комиссии врачей, Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых, которая находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, и которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, - говорится на сайте исправительного учреждения.

В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия, - отмечается в сообщении.

5 апреля осужденный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. Исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное, - передает ТАСС.

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.


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#Навальный #колония

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