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сегодня, 13:27
Навального переводят из колонии в больницу для осужденных
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В УФСИН по Владимирской области сообщили, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Согласно решению комиссии врачей, Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых, которая находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, и которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами, - говорится на сайте исправительного учреждения.
В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия, - отмечается в сообщении.
5 апреля осужденный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. Исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное, - передает ТАСС.
Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.
В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия, - отмечается в сообщении.
5 апреля осужденный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. Исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное, - передает ТАСС.
Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.
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