Общество

14 минут назад

В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет света и воды

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#ЖКХ
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В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет света и воды

Причина — ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, в предстоящий понедельник, 19 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на изношенных электрических сетях ЛГЭК будет вынуждена с 9:00 до 17:00 приостановить подачу электроэнергии
потребителям на ул. Фрунзе, 23, частный сектор ул. Фрунзе, ул. 40 лет Советской Армии, ул. Скороходова, ул. Детская, 2,4,6,8,10,12,14.

Кроме того, 19 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена с 10:00 до 20:00 отключить холодную воду потребителям на ул. Интернациональная, 12а. Там будет происходить устранение утечки на водоводе диаметром 50 миллиметров.

Также воды в понедельник не будет в частном сектор ул. Товарищеская из-за устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров 1984 года постройки.

Без воды останутся и потребители на ул. Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ул. Водопьянова, 37, 39, 41 ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10б, 10а, 12/1, 12/2, 8а, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24. Причина - замена запорной арматуры на водоводе
на улице Смургиса.

Подвоз воды во всех случаях будет организован по заявкам потребителей. ЛГЭК предупреждает, что возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
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#ЖКХ
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Комментарии (1)

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Игорь

10 минут назад
Когда закончятся все эти ежедневные издевательства?
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