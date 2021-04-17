Общество

сегодня, 12:01

Проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Липецкой области подорожал

12 1025
#дорога #цены
1
Проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Липецкой области подорожал

Автомобилисты возмущаются в соцсетях.

С 16 апреля проезд по платному участку трассы М-4 «Дон»  414 - 464 километры (обход города Задонска и села Хлевное) в Липецкой области днем стоит 140 рублей. На подорожание массово обращают внимание автомобилисты в соцсетях. Но, на самом деле, речь идёт не о подорожании как таковом, а о введении сезонных тарифов на проезд, которые остались на уровне прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Государственной компании «Автодор», с 16 апреля введены сезонные тарифы на проезд в дневное время c понедельника по четверг по дороге М-4 «Дон». При этом сезонные тарифы останутся на уровне 2020 года и будут действовать с 16 апреля по 17 октября 2021 года. Проезд по всем платным участкам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле в эти же дни с использованием транспондера T-pass обойдется 1584 рубля, за наличные и по банковской карте - 1760 рублей.

Тарифы для проезда всех платных участков в Липецкой области можно посмотреть в таблице, которая приведена ниже.

тарифы.jpg
Полностью тарифы и альтернативный бесплатный проезд можно найти здесь:  avtodor-tr.ru

12 1025
#дорога #цены
1

Комментарии (12)

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гость

3 минуты назад
Липчанин, да и твой конь колодезь скоро платным сделают, отъездишься тогда, молча глотая издевательства над народом.
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Липчанин

16 минут назад
Объеду через Конь-Колодезь. на 5 минут дольше.
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коммунист

51 минуту назад
Спасибо нашей единой россии и капитализму!
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Алебастер

57 минут назад
Не знаю, хоть миллион делайте проезды свои, я в Москву еду, всегда обьезжаю всю эту шайку поборщиков. Еду через елец, на Теплое, а там по м2, все бесплатно.
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Хоть бы

сегодня, 12:33
Проезд по платной дороге еще больше подорожал,чтобы липчане не смогли там ездить.
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Для москвичей

сегодня, 12:24
Которые едут на юг,это не подорожание))).Ну а мы местные на машину за всю жизнь не заработаем.Плевать на это подорожание.
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Гость

сегодня, 12:20
Толи написал слитно не случайно,в честь имени главного смотрящего по дорогам!
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Ленин

сегодня, 12:18
Алебастер, Воздух специально оставили бесплатным, чтобы платили, а не прикидывались мертвыми.
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Игорь

сегодня, 12:16
Дорожные поборы незаконны. Всех мытарей надо судить с полной конфискацией в пользу ограбленных граждан.
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Гость

сегодня, 12:12
Толи ещё будет!
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