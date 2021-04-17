Проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Липецкой области подорожал

Автомобилисты возмущаются в соцсетях.

С 16 апреля проезд по платному участку трассы М-4 «Дон» 414 - 464 километры (обход города Задонска и села Хлевное) в Липецкой области днем стоит 140 рублей. На подорожание массово обращают внимание автомобилисты в соцсетях. Но, на самом деле, речь идёт не о подорожании как таковом, а о введении сезонных тарифов на проезд, которые остались на уровне прошлого года.Как сообщает пресс-служба Государственной компании «Автодор», с 16 апреля введены сезонные тарифы на проезд в дневное время c понедельника по четверг по дороге М-4 «Дон». При этом сезонные тарифы останутся на уровне 2020 года и будут действовать с 16 апреля по 17 октября 2021 года. Проезд по всем платным участкам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле в эти же дни с использованием транспондера T-pass обойдется 1584 рубля, за наличные и по банковской карте - 1760 рублей.Тарифы для проезда всех платных участков в Липецкой области можно посмотреть в таблице, которая приведена ниже.