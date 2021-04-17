В Липецке у пассажира «БМВ» нашли два грецких ореха с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Липецку в районе Октябрьского моста остановили автомобиль «БМВ». При проверке документов полицейских привлекло внимание поведение и внешний вид пассажира, молодой человек по подозрению в употреблении наркотических средств был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.



В ходе досмотра у 32-летнего липчанина был изъят сверток, в котором обнаружены два грецких ореха, внутри каждого находились пакетики с синтетическим наркотическим средством – метилэфедроном общей массой 0,42 грамма.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В отделе полиции № 6 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

