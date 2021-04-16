В России
26 минут назад
В Кремле заявили об ответных шагах на санкции США
Принцип взаимности останется в силе в случае возможного ответа на новые антироссийские санкции США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение об ответных мерах на новые антироссийские санкции США примет президент России Владимир Путин, - передает РБК.
"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать США на новые ограничительные меры.
Накануне американский президент Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и 6 технологических компаний, - передает RT. Банкам США запрещено покупать облигации, выпущенные ЦБ РФ, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня.
Новые американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России, благодаря успешным действиям Центробанка, - сообщил представитель Кремля. Регулятор заявил о готовности при необходимости задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности.
Кроме этого США вышлют 10 российских дипломатов, среди которых, по данным Вашингтона, есть сотрудники спецслужб. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин полагает, что данные санкции нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва даст "решительный и неотвратимый" отпор на действия Вашингтона.
"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать США на новые ограничительные меры.
Накануне американский президент Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и 6 технологических компаний, - передает RT. Банкам США запрещено покупать облигации, выпущенные ЦБ РФ, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня.
Новые американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России, благодаря успешным действиям Центробанка, - сообщил представитель Кремля. Регулятор заявил о готовности при необходимости задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности.
Кроме этого США вышлют 10 российских дипломатов, среди которых, по данным Вашингтона, есть сотрудники спецслужб. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин полагает, что данные санкции нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва даст "решительный и неотвратимый" отпор на действия Вашингтона.