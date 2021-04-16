Происшествия

сегодня, 13:02

Жители многоэтажки по улице Титова задыхаются от трупного запаха

10 4594
#ЖКХ
4
Жители многоэтажки по улице Титова задыхаются от трупного запаха

и пока безрезультатно просят произвести дезинфекцию квартиры, в которой умерла их соседка.

Жительница дома №9/4 по улице Титова Светлана, мама трехлетнего ребенка, попросила GOROD48 помочь избавиться от тошнотворного трупного запаха, исходящего из квартиры, в которой скончалась одиноко жившая пенсионерка. Из ее обращения следует, что умершая женщина полежала в квартире неделю, и после того, как по дому распространился трупный запах, двери в жилое помещение вскрыли полицейские и судебные медики вывезли труп. После этого квартиру опечатали, но трупный запах никуда не делся.

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- Только сегодня ночью нам было чем дышать. На улице было прохладно, мы открыли балкон и наконец-то выспались, - сказала GOROD48 женщина.

Директор управляющей компании Владимир Саунин сообщил нам, что обратится в одну из двух частных организаций Липецка, выполняющих дезинфекцию. Вот только в опечатанную квартиру могут войти только полицейские и родственники умершей. В свою очередь, в пресс-службе УМВД РФ области сказали, что жильцам дома необходимо связаться в этом случае с участковым уполномоченным, который поможет войти в квартиру сотрудникам УК.

- В такой ситуации все действия по дезинфекции квартиры зависят от полиции. Если умер единственный жилец жилого помещения, то мы делаем соответствующие запросы в управление ЗАГС и нотариусу. В случае отсутствия наследного дела такая недвижимость оформляется как выморочное имущество и обращается в муниципальную собственность. Только тогда сотрудники нашего ведомства могут войти в такую квартиру, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Вадим Негробов.
10 4594
#ЖКХ
4

Комментарии (10)

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Гостья

20 минут назад
Туда комиссиям из властей города запрещён вход. Пусть жарят, а вы терпите.
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Лис

34 минуты назад
Надо было, пока ты опекать будешь ,а потом уже найдутся "родственники "
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Reg

36 минут назад
В этой молодоженки по жизни амбре стояло незабываемое, и на тебе не те нотки в запахе
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Варавва

42 минуты назад
ни жалости-ни сочувствия-ни скорби, время нынче такое, чем хуже близким, тем лучше тебе
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(((

42 минуты назад
Да уж... Бедные одинокие старики, жаль их, никому не нужны, всем только деньги давай, а лучше бы добрые соседи, если бы вы были более наблюдательны, могли и периодически помогать бабушке, интересоваться самочувствием, сейчас бы и проблемы не было такой. Ну все же живут как мыши, вошёл в подъезд и бегом в свою нору((( царствие небесное бабуле(
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Варавва

43 минуты назад
прикольные соседи да и родственники, труп неделю пролежал, раньше всех бабушек в лицо знали и знали, что каждый день они на "посту", в магазин ходили, помогали по хозяйству, а сейчас только запах о бывших соседях напоминает
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Надо было

сегодня, 13:30
брать бабушку под опеку,щас бы,были при наследстве.Не шарит народ,а потом трупным запахом наслаждаются.
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Обратите на это внимание.

сегодня, 13:25
Город 48 может вы поможете ? Проблемма с Ноем расположенный на ул Неделина. Все ближ лжайшие дома просто задыхаются от ихого мангала, дым уже велся в одежду, окна не возможно держать открытыми. Кому-то приболь а кому-то сплошные проблеммы. Дома на Торговой 1 и Неделина 14 расположены. Во дворах тоже находится не возможно если особенно дым валит со стороны дороги, что часто бывает да и во дворе создаётся безветрие. НЕ КТО НА ЭТОТ БАРДАК НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ, НЕ СМОТРЯ НА ВСЯКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОЙ ОБСТАНОВКЕ КОСТРОВ. А ЧТО ТВОРЯТ В ВЫХОДНЫЕ ЭТО ПРОСТО БЕЗУМИЕ.
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ни жалости-ни сочувствия-ни скорби

сегодня, 13:19
а ведь соседи могут общаться и помогать друг другу и интересоваться,почему человек не выходит,и помощь предлогать.Соседи могут и до могилы проводить.....вместо стенаний о вони-не выспались-у нас же дети...
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Спасает

сегодня, 13:08
Куринный помёт.
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