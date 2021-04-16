Жители многоэтажки по улице Титова задыхаются от трупного запаха

и пока безрезультатно просят произвести дезинфекцию квартиры, в которой умерла их соседка.

Жительница дома №9/4 по улице Титова Светлана, мама трехлетнего ребенка, попросила GOROD48 помочь избавиться от тошнотворного трупного запаха, исходящего из квартиры, в которой скончалась одиноко жившая пенсионерка. Из ее обращения следует, что умершая женщина полежала в квартире неделю, и после того, как по дому распространился трупный запах, двери в жилое помещение вскрыли полицейские и судебные медики вывезли труп. После этого квартиру опечатали, но трупный запах никуда не делся.- Только сегодня ночью нам было чем дышать. На улице было прохладно, мы открыли балкон и наконец-то выспались, - сказала GOROD48 женщина.Директор управляющей компании Владимир Саунин сообщил нам, что обратится в одну из двух частных организаций Липецка, выполняющих дезинфекцию. Вот только в опечатанную квартиру могут войти только полицейские и родственники умершей. В свою очередь, в пресс-службе УМВД РФ области сказали, что жильцам дома необходимо связаться в этом случае с участковым уполномоченным, который поможет войти в квартиру сотрудникам УК.- В такой ситуации все действия по дезинфекции квартиры зависят от полиции. Если умер единственный жилец жилого помещения, то мы делаем соответствующие запросы в управление ЗАГС и нотариусу. В случае отсутствия наследного дела такая недвижимость оформляется как выморочное имущество и обращается в муниципальную собственность. Только тогда сотрудники нашего ведомства могут войти в такую квартиру, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Вадим Негробов.