Общество

сегодня, 09:40

Центр Липецка с утра встал в пробке

14 2525
#пробка #транспорт
4

Пешеходы движутся быстрее транспортного потока.

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Сегодня утром на площади Победы и подъездных улицах практически замерло дорожное движение. Площадь в радиусе 500-800 метров практически стоит. Скорость движения транспорта, к примеру, на Советской уступает скорости пешехода: улица замерла от улицы Горького.

пробка.jpg

Причина утренней пробка проста: дорожный ремонт наложился на мелкие механические ДТП. Кольцо сейчас гудит — водители нервничают в пробке. Для регулировки движения на площадь Победы вышли автоинспекторы.
14 2525
#пробка #транспорт
4

Комментарии (14)

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3 минуты назад
для общественного транспорта, а корыта должны мариноваться отдельно и не мешать
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Волк

3 минуты назад
Олень, понторезы привыкли свой жир возить на кредитном ведре даже в магаз 30 метров от дома))))))
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Работодатель

5 минут назад
Я обожаю когда мои сотрудники опаздывают. Я установил дисциплинарную ответственность 1 раз 2000, 2-8000 3- лишение премий на 6 месяцев. А оклад я сделал убогим 1 мрот потому что так мне разрешает нынешняя власть!!! =))
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Mikl

14 минут назад
Почему у жд вокзала сделали остановку общественного транспорта без кармана для автобусов? Ведь она там была, а сейчас без нее создается пробка и проблема.
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Петрович с автосервиса

19 минут назад
Очень хорошо,побольше бы таких пробок,быстрее машины будут ломаться и ехать к нам )))))))
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Отдел кадров мэрии

27 минут назад
много наших работяг сегодня опоздали на работу из-за пробки на площади Победы
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Олень

28 минут назад
город можно пешком пройти от края до края за час! Но у нас все деловые на тачках))) Сложно временно что-ли пересесть на общественный транспорт? Сами и создаете эти пробки
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Автоводитель

35 минут назад
судя по видео все едет пробки особо то и нет
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мама, дорогая

36 минут назад
Неравнодушный, за работу в ночные часы работникам надо больше платить за работу1 Зачем платить больше- лучше себе положить в карман больше, а на нас им чихать. Это капитализм по-российски- себе любимым платим много, работнику- ровно столько ,чтобы с голоду не помер....
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Нервный

45 минут назад
Как я зол.Я просто в ярости.Куда все прутся.Я то по делам еду.Для кого общественный транспорт.
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