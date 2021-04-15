Центр Липецка с утра встал в пробке

Пешеходы движутся быстрее транспортного потока.

Сегодня утром на площади Победы и подъездных улицах практически замерло дорожное движение. Площадь в радиусе 500-800 метров практически стоит. Скорость движения транспорта, к примеру, на Советской уступает скорости пешехода: улица замерла от улицы Горького.Причина утренней пробка проста: дорожный ремонт наложился на мелкие механические ДТП. Кольцо сейчас гудит — водители нервничают в пробке. Для регулировки движения на площадь Победы вышли автоинспекторы.