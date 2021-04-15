Общество
сегодня, 09:40
Центр Липецка с утра встал в пробке
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Пешеходы движутся быстрее транспортного потока.
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Сегодня утром на площади Победы и подъездных улицах практически замерло дорожное движение. Площадь в радиусе 500-800 метров практически стоит. Скорость движения транспорта, к примеру, на Советской уступает скорости пешехода: улица замерла от улицы Горького.
Причина утренней пробка проста: дорожный ремонт наложился на мелкие механические ДТП. Кольцо сейчас гудит — водители нервничают в пробке. Для регулировки движения на площадь Победы вышли автоинспекторы.
Причина утренней пробка проста: дорожный ремонт наложился на мелкие механические ДТП. Кольцо сейчас гудит — водители нервничают в пробке. Для регулировки движения на площадь Победы вышли автоинспекторы.
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Комментарии (14)
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должна быть выделенная полоса
Волк
Работодатель
Mikl
Петрович с автосервиса
Отдел кадров мэрии
Олень
Автоводитель
мама, дорогая
Нервный