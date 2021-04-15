Происшествия
сегодня, 09:24
Еще один ребенок умер после пожара на улице Казьмина
Двухлетняя девочка поступила в больницу в состоянии клинической смерти.
14 апреля в областной детской больнице умерла двухлетняя девочка, отравившаяся угарным газом во время пожара на улице Сергея Казьмина.
Как сообщили GOROD48 в областной детской больнице, девочка поступила в состоянии клинической смерти – спасти ее не удалось. Еще один поступивший в больницу ребенок - трехлетний мальчик - находится в стабильно тяжелом состоянии.
Пожар в квартире многодетной семьи на десятом этаже дома №7 по улице Сергея Казьмина вспыхнул днем 14 апреля. Глава семьи в это время находился на работе, его жена с тремя детьми оставалась дома. Как стало известно GOROD48, женщина и дети попытались выбраться из горящей квартиры, но из-за сильного задымления не смогли этого сделать. Прибывшие пожарные вынесли женщину и детей на улицу и передали медикам. По пути в больницу 36-летняя женщина и ее годовалый сын скончались в машине скорой помощи.
Семья была небогатой, но асоциального поведения за ней не наблюдалось. Отец работает дворником, мать сидела с детьми дома. За семьей велось постоянное наблюдение, так как очень давно мужчина имел судимость. Квартира была однокомнатной, однако все необходимое для воспитания детей у семьи было.
После того, как стало известно о смерти матери и ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Как сообщили GOROD48 в областной детской больнице, девочка поступила в состоянии клинической смерти – спасти ее не удалось. Еще один поступивший в больницу ребенок - трехлетний мальчик - находится в стабильно тяжелом состоянии.
Пожар в квартире многодетной семьи на десятом этаже дома №7 по улице Сергея Казьмина вспыхнул днем 14 апреля. Глава семьи в это время находился на работе, его жена с тремя детьми оставалась дома. Как стало известно GOROD48, женщина и дети попытались выбраться из горящей квартиры, но из-за сильного задымления не смогли этого сделать. Прибывшие пожарные вынесли женщину и детей на улицу и передали медикам. По пути в больницу 36-летняя женщина и ее годовалый сын скончались в машине скорой помощи.
Семья была небогатой, но асоциального поведения за ней не наблюдалось. Отец работает дворником, мать сидела с детьми дома. За семьей велось постоянное наблюдение, так как очень давно мужчина имел судимость. Квартира была однокомнатной, однако все необходимое для воспитания детей у семьи было.
После того, как стало известно о смерти матери и ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
7
Липчанин
Ольга
Денис
согласна с Еленой
Елена
Икс
+