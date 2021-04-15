Происшествия

сегодня, 09:24

Еще один ребенок умер после пожара на улице Казьмина

8 3192
#пожар
4
Еще один ребенок умер после пожара на улице Казьмина

Двухлетняя девочка поступила в больницу в состоянии клинической смерти.

14 апреля в областной детской больнице умерла двухлетняя девочка, отравившаяся угарным газом во время пожара на улице Сергея Казьмина.

Как сообщили GOROD48 в областной детской больнице, девочка поступила в состоянии клинической смерти – спасти ее не удалось. Еще один поступивший в больницу ребенок - трехлетний мальчик - находится в стабильно тяжелом состоянии.

Пожар в квартире многодетной семьи на десятом этаже дома №7 по улице Сергея Казьмина вспыхнул днем 14 апреля. Глава семьи в это время находился на работе, его жена с  тремя детьми оставалась дома. Как стало известно GOROD48, женщина и дети попытались выбраться из горящей квартиры, но из-за сильного задымления не смогли этого сделать. Прибывшие пожарные вынесли женщину и детей на улицу и передали медикам. По пути в больницу 36-летняя женщина и ее годовалый сын скончались в машине скорой помощи.

Семья была небогатой, но асоциального поведения за ней не наблюдалось. Отец работает дворником, мать сидела с детьми дома. За семьей велось постоянное наблюдение, так как очень давно мужчина имел судимость. Квартира была однокомнатной, однако все необходимое для воспитания детей у семьи было.

После того, как стало известно о смерти матери и ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.  Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
8 3192
#пожар
4

Комментарии (8)

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7

4 минуты назад
Липчанин, Вы, видимо, не совсем понимаете сами, что написали. Пожарные выполняли свою работу и выполнили ее отлично и оперативно! Когда выносили пострадавших, машины скорой помощи уже были на месте. Когда передали медикам, то вернулись выполнять СВОЮ работу, а медики выполняли СВОЮ. К пожарным никаких вопросов, спасибо вам ребята за оперативность и ваш труд!
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Липчанин

14 минут назад
В США пожарные оказывают первую помощь до приезда медиков, вплоть до того что роды примут. Тут передали, а какие меры они предпринимали до приезда скорой помощи, оказывали помощь или просто вынесли и сидели ждали. Надо не только выносить, но и оказывать первоначальную медпомощи потерпевшим до приезда медиков, а то на учениях покрышку потушили и все "герои".
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Ольга

29 минут назад
Может непотушенная сигарета? В новом доме и проводка? Не верится.
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Денис

54 минуты назад
Вот вам и материнский капитал.
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согласна с Еленой

57 минут назад
Напишите номер карты отца. Нужно помочь!
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Елена

сегодня, 09:54
Напишетекак им помочь, как связаться? Наверняка нужна помощь отцу, ему троих хоронить... Слёз не сдержать.
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Икс

сегодня, 09:45
Миленькие, пусть вам всем облачка будут пухом.... Как жаль, бедненькие....
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+

сегодня, 09:42
новый дом. как строили,что случилось короткое замыкание.
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