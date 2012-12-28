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Улица Октябрьская частично закрывается на полгода в ночь с 26 на 27 мая
Общество
Пятилетнего мальчика сбил пьяный водитель
Общество
Пропавшего ещё 11 мая липчанина сегодня нашли в Лебедянском районе
Происшествия
В селе Бутырки сильное задымление склада
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Общество
Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов
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229
сегодня, 03:00
Желтый уровень опасности введен в Липецкой области
На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Сообщение об этом распространили экстренные службы и власти региона.
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