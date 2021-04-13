Посетитель кафе лишился чемодана с одеждой и техникой почти на 30 000 рублей

Мужчина уснул, а 34-летний липчанин воспользовался этой ситуацией.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело по факту кражи чемодана у посетителя кафе. 34-летнего липчанина будут судить за кражу чемодана из кафе на площади Мира.







Днём 19 января этого года электромонтажник из Тербунов, собравшийся в Крым на заработки, решил «на дорожку» зайти в кафе и отметить свой отъезд. Чемодан он оставил справа от входа в кафе, а сам сел за столик. Но так много выпил, что уснул в углу на полу. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего чемодана с имуществом на 29 890 рублей, и сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Вместе с красным чемоданом пропали берцы, куртка и полукомбинезон, спортивные брюки, две кофты и два свитера, сланцы, полотенце, носки, рулон туалетной бумаги, зубная паста и зубная щётка, планшет за 8 200 рублей с внешним аккумулятором, и самое ценное - мужской кошелёк со значками «Союз офицеров», «Дружинник» и «Депутат поселкового совета» и с 18 000 рублей.Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Подозреваемый - ранее судимый и страдающий от алкогольной зависимости 34-летний липчанин, случайно заглянувший в кафе. Теперь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.