Происшествия

46 минут назад

Посетитель кафе лишился чемодана с одеждой и техникой почти на 30 000 рублей

2 389
#кража
2
Посетитель кафе лишился чемодана с одеждой и техникой почти на 30 000 рублей

Мужчина уснул, а 34-летний липчанин воспользовался этой ситуацией.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело по факту кражи чемодана у посетителя кафе. 34-летнего липчанина будут судить за кражу чемодана из кафе на площади Мира.

Днём 19 января этого года электромонтажник из Тербунов, собравшийся в Крым на заработки, решил «на дорожку» зайти в кафе и отметить свой отъезд. Чемодан он оставил справа от входа в кафе, а сам сел за столик. Но так много выпил, что уснул в углу на полу. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего чемодана с имуществом на 29 890 рублей, и сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Вместе с красным чемоданом пропали берцы, куртка и полукомбинезон, спортивные брюки, две кофты и два свитера, сланцы, полотенце, носки, рулон туалетной бумаги, зубная паста и зубная щётка, планшет за 8 200 рублей с внешним аккумулятором, и самое ценное - мужской кошелёк со значками «Союз офицеров», «Дружинник» и «Депутат поселкового совета» и с 18 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Подозреваемый - ранее судимый и страдающий от алкогольной зависимости 34-летний липчанин, случайно заглянувший в кафе. Теперь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
2 389
#кража
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наташа Королева

13 минут назад
Мой красный чемоданчик - в нем потайной карманчик !
ответить

весёлый

36 минут назад
Протендерил всё ,никуда не уехав
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки
#собаки #животные
В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки

2 минуты назад

Происшествия
Мужчине возле остановки разбили голову бутылкой
#драка
3
Мужчине возле остановки разбили голову бутылкой

49 минут назад

Происшествия
В Липецкую колонию пытались передать 10 телефонов вместе с продуктами и вещами
#УФСИН #телефоны #изъятие
3
В Липецкую колонию пытались передать 10 телефонов вместе с продуктами и вещами

57 минут назад

Происшествия
Пропавшую в Измалково пенсионерку нашли в больнице Ельца
#без вести пропавшие
Пропавшую в Измалково пенсионерку нашли в больнице Ельца

сегодня, 11:47

Происшествия
Стрелка с улицы Маяковского будут судить за хулиганство
#хулиганство #стрельба
11
Стрелка с улицы Маяковского будут судить за хулиганство

сегодня, 11:13

Происшествия
Семья Костиных просит ужесточить приговор Юлии Брунцевой
#Брунцева #авария #ДТП
14
Семья Костиных просит ужесточить приговор Юлии Брунцевой

сегодня, 10:58

Происшествия