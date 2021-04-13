Ельчан на три дня просят отказаться от прогулок в скверах

В городе начинается дезинсекция.

В Ельце в связи с увеличением сезонной активности клещей начинается профилактическая акарицидная обработка, сообщает городская администрация.



- Завтра, 14 апреля, в городе будет произведена акарицидная обработка против клещей на следующих территориях: сквер Александровский, сквер Харченко, сквер Ани Гайтеровой и Комсомольский сквер. Работы начнутся в 05:30 утра. Следующая обработка состоится в четверг, 15 апреля, в парке 40-летия Октября и в сквере Пушкина, - сообщает елецкая мэрия.



Общественные территории не рекомендуется посещать в день обработки, а также в течение трех последующих суток.