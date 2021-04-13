Общество

сегодня, 11:56

Ельчан на три дня просят отказаться от прогулок в скверах

1 578
#клещи
1
Ельчан на три дня просят отказаться от прогулок в скверах

В городе начинается дезинсекция.

В Ельце в связи с увеличением сезонной активности клещей начинается профилактическая акарицидная обработка, сообщает городская администрация.

- Завтра, 14 апреля, в городе будет произведена акарицидная обработка против клещей на следующих территориях: сквер Александровский, сквер Харченко, сквер Ани Гайтеровой и Комсомольский сквер. Работы начнутся в 05:30 утра. Следующая обработка состоится в четверг, 15 апреля, в парке 40-летия Октября и в сквере Пушкина, - сообщает елецкая мэрия.

Общественные территории не рекомендуется посещать в день обработки, а также в течение трех последующих суток.
1 578
#клещи
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

весёлый

41 минуту назад
Таблички вешайте,вход в скверы и парки с собаками запрещён ,как в цивилизованных странах ,все парки загадили , клещи несут к жилищу собаки ,после каждой прогулки по три клеща на собаке и штрафуйте за прогулки в неположенном месте
ответить

Еще в рубрике

У липецкого отдела ПФР заработала мобильная прививочная от COVID-19
#коронавирус
3
У липецкого отдела ПФР заработала мобильная прививочная от COVID-19

46 минут назад

Общество
Ремонт елецкой дороги оценили в 396 млн рублей
#дороги #ремонт #тендер
3
Ремонт елецкой дороги оценили в 396 млн рублей

сегодня, 11:43

Общество
В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку
#без вести пропавшие
В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку

сегодня, 11:24

Общество
«Цвет настроения синий»
#соцсети #весна #первоцветы
5
«Цвет настроения синий»

сегодня, 10:13

Общество
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
#МЧС #пожар
7
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

сегодня, 10:04

Общество
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр
#общественные обсуждения #проект
7
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр

сегодня, 09:50

Общество