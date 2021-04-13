Происшествия
сегодня, 11:47
Пропавшую в Измалково пенсионерку нашли в больнице Ельца
Женщине стало плохо, и ее доставили в медицинское учреждение.
Волонтеры «Лизы Алерт» нашли пропавшую накануне 66-летнюю жительницу села Измалково Татьяну Гончарову в больнице Ельца.
Татьяна Гончарова приехала в Елец и ей стало плохо. Пенсионерку доставили в больницу. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что 12 апреля Татьяна Гончарова вышла из своего дома в селе Измалково, после чего перестала выходить на связь.
Татьяна Гончарова приехала в Елец и ей стало плохо. Пенсионерку доставили в больницу. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что 12 апреля Татьяна Гончарова вышла из своего дома в селе Измалково, после чего перестала выходить на связь.