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Пропавшую в Измалково пенсионерку нашли в больнице Ельца

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#без вести пропавшие
Пропавшую в Измалково пенсионерку нашли в больнице Ельца

Женщине стало плохо, и ее доставили в медицинское учреждение.

Волонтеры «Лизы Алерт» нашли пропавшую накануне 66-летнюю жительницу села Измалково Татьяну Гончарову в больнице Ельца.

Татьяна Гончарова приехала в Елец и ей стало плохо. Пенсионерку доставили в больницу. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает. 

Напомним, что 12 апреля Татьяна Гончарова вышла из своего дома в селе Измалково, после чего перестала выходить на связь.
719
#без вести пропавшие

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