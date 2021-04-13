В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку

Женщина может быть дезориентирована.



Волонтеры проискового сообщества «Лиза Алерт» ищут 66-летнюю Татьяну Гончарову. Женщина 12 апреля вышла из дома в селе Измалково, и ее местоположение не известно.



Ситуация осложняется тем, что женщина может быть дезориентирована. Поиск распространяется не только на Измалковский район, но и на Елец, где Татяна Гончарова также может находиться.



Пприметы Татьяны Гончаровой: рост 160 сантиметров, обычного телосложения, волосы седые, глаза серые. В день пропажи была одета в сиреневую куртку, возможно на голове платок. При себе черная сумка.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить в службу «112» или на бесплатный номер волонтеров 8-800-700-54-52.

