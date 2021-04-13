Происшествия

44 минуты назад

«Проси у меня прощение, иначе задушу!»

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#угроза убийством
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«Проси у меня прощение, иначе задушу!»

Обвиняемый в угрозе убийством избежал уголовного наказания и отправлен на лечение.

В мировом суде Измалковского участка Елецкого района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в угрозе убийством.

Как указано в материалах суда, мужчина совершил преступление в квартире дома на улице Мира в Измалково. Мужчина поссорился со своей сожительницей из-за своей первой жены. Сожительница начала обзывать его нецензурными словами, тот оскорбился. Обвиняемый набросился на свою сожительницу, повалил на кровать, сдавил ее шею пальцами и произнес фразу: «Проси у меня прощение, иначе задушу!». Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Мужчина тем временем уснул на кухне.

Суд, устанавливая данные о личности обвиняемого, выяснил, что мужчина уже давно стоит на учете как психбольной. Эксперт, оценивая состояние мужчины, пришел к выводу, что больной нуждается в принудительном лечении.

Суд освободил мужчину от уголовное ответственности и отправил его на принудительное стационарное лечение психического заболевания.
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#угроза убийством
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36 минут назад
Сожительница видимо сама куку
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