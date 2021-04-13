Общество

15 минут назад

В Ельце отключают отопление

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#отопление #отопительный сезон
В Ельце отключают отопление

Отопительный сезон решили завершить параллельно с Липецком.

13 апреля в Ельце завершится отопительный сезон, сообщает городская администрация. Сегодня же отопление начнут отключать во многоквартирных домах в Липецке.

- В соответствии с постановлением №497 администрации городского округа город Елец с 13 апреля 2021 года завершается отопительный сезон, - отмечено в сообщении мэрии Ельца. - Отключение отопления происходит по следующему принципу – если среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8°С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

Напомним, решение об окончании отопительного сезона в областном центре принято на основе данных регионального метеоцентра, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – во вторник воздух прогреется до плюс 18-21 градусов, при этом среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла.
89
#отопление #отопительный сезон

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