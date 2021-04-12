В России

16 минут назад

Лавров пояснил нахождение российских войск у границ Украины

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#Украина #Лавров #Россия

Однако вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему российские войска сконцентрированы около границы Украины рядом с Донбассом, - передает "Интерфакс".

"Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной — ответ очень простой, мы там живем, это наша страна", — сказал Лавров.

Однако вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно. "Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой", — отметил Лавров.

Лавров рассказал, что США постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории. Вопрос "зачем" пока остается без ответа, - добавил он.

Министр иностранных дел заметил, что страны, которые поощряли антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, "не извлекли уроки" из событий тех лет.

Ранее канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. Они, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая. Тем не менее в Вашингтоне назвали этот поход обычной операцией.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и ДНР с ЛНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно, - передает Lenta.ru.
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#Украина #Лавров #Россия

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