В России
16 минут назад
Лавров пояснил нахождение российских войск у границ Украины
Однако вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему российские войска сконцентрированы около границы Украины рядом с Донбассом, - передает "Интерфакс".
"Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной — ответ очень простой, мы там живем, это наша страна", — сказал Лавров.
Однако вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно. "Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой", — отметил Лавров.
Лавров рассказал, что США постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории. Вопрос "зачем" пока остается без ответа, - добавил он.
Министр иностранных дел заметил, что страны, которые поощряли антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, "не извлекли уроки" из событий тех лет.
Ранее канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. Они, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая. Тем не менее в Вашингтоне назвали этот поход обычной операцией.
В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и ДНР с ЛНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно, - передает Lenta.ru.
"Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной — ответ очень простой, мы там живем, это наша страна", — сказал Лавров.
Однако вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа. По его словам, их нахождение там фиксируется регулярно. "Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой", — отметил Лавров.
Лавров рассказал, что США постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории. Вопрос "зачем" пока остается без ответа, - добавил он.
Министр иностранных дел заметил, что страны, которые поощряли антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, "не извлекли уроки" из событий тех лет.
Ранее канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. Они, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая. Тем не менее в Вашингтоне назвали этот поход обычной операцией.
В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и ДНР с ЛНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно, - передает Lenta.ru.