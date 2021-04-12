Дело о громком убийстве бабушки дошло до суда

Семейная трагедия разыгралась в доме №2 на проспекте Мира.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия от тупой сочетанной травмы, закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов рёбер, разрыва почки.







Лежащую на полу хозяйку квартиры мужчина укрыл пледом и ушел, заперев дверь ключом. Лишь спустя сутки тело женщины обнаружил второй внук, ранее проживавший в квартире, и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.