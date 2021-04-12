Происшествия

18 минут назад

Дело о громком убийстве бабушки дошло до суда

380
#убийство
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Дело о громком убийстве бабушки дошло до суда

Семейная трагедия разыгралась в доме №2 на проспекте Мира.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 32-летнего липчанина по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» по факту происшествия в одной из квартир дома №2 на проспекте Мира.

По версии следствия, вечером 30 ноября между липчанином и его родной 78-летней бабушкой произошёл семейно-бытовой конфликт, в ходе которого старушка ударила внука кружкой по голове. Мужчину это настолько разозлило, что тот в ответ нанёс пожилой женщине не менее 26 ударов руками и ногами по туловищу и голове и не менее 159 ударов руками и ногами по шее, туловищу, рукам и ногам.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия от тупой сочетанной травмы, закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов рёбер, разрыва почки.

Лежащую на полу хозяйку квартиры мужчина укрыл пледом и ушел, заперев дверь ключом. Лишь спустя сутки тело женщины обнаружил второй внук, ранее проживавший в квартире, и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Теперь первому внуку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
380
#убийство
1

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