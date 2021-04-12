Дороги Липецка отремонтируют еще на 100 млн рублей

Подрядчик на один объект уже найден, еще двое торгов продолжаются.

Управление главного смотрителя Липецка за последние дни объявило и провело трое торгов на ремонт дорог в Липецке. Общая стоимость подрядов составляет 100 млн рублей. Одни из торгов уже завершены, подрядчик найден. Победители еще по двум аукционам определятся в ближайшие дни.



В 28 393 890 рублей в управлении главного смотрителя оценили ремонт автомобильной дороги улицы Неделина - от остановки «Петровский рынок» до развязки у моста. Этот подряд получила липецкая компания «Солидарность». Организация согласна выполнить обновление дорожного полотна за 26 406 317 рублей. Все работы должны быть завершены до июля 2021 года.



22 500 000 рублей из бюджета Липецка готовы заплатить подрядчику, который до начала лета выполнит ремонты:



- участка автомобильной дороги от дома №2 по улице Лутова до улицы Чкалова,

- участка автомобильной дороги от улицы Фрунзе до улицы 50 лет НЛМК,

- автомобильной дороги по улице Чкалова - от дома №19 до дома №3 по улице Депутатской,

- проезда Колхозного - от улицы Мичурина до улицы Депутатской,

- улицы Мичурина - от проспекта Победы до улицы Неделина,

- улицы Фрунзе - от улицы Неделина до улицы Комсомольской и от улицы Первомайской до улицы Октябрьской,

- ямочный ремонт подъездных путей к улице 50 лет НЛМК.



Ровно в 60 000 000 рублей из областного бюджета в управлении главного смотрителя оценили еще один большой дорожный лот. Подрядчик должен до 20 июня 2021 года обновить полотно на следующих участках:



- мост-эстакада через реку Воронеж, включая подход к нему со стороны улицы Маркса,

- площадь Революции,

- улица Маркса от дома №5 до дома №7 на площади Петра Великого

- улица 9-й микрорайон - от улицы Вермишева до проезда Северного, включая площадь Николая Великолепова,

- улица Вермишева - от дома №17 по улице 9-й микрорайон до дома №53А по улице Космонавтов,

- улица Московская - от площади Николая Великолепова до улицы Полиграфической,

- кольцо улиц Стаханова-Белана,

- улица имени Зои Космодемьянской - от дома №3 по площади Мира до дома №18/1 по улице имени Зои Космодемьянской,

- улица Катукова - от улицы Кривенкова до кольца Стаханова — Катукова.