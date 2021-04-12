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На окраинах Липецка появятся новые автосервисы

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#аренда #земля #торги #аукцион
На окраинах Липецка появятся новые автосервисы

Объявлены торги на аренду земельных участков под этот вид бизнеса.

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило торги на аренду больших земельных участок под автосервисы на окраине Липецка.

На аукцион выставлены два лота. Это участок площадью более 6 500 квадратных метров в районе переулка Баумана и почти в 4 000 квадратных метров на Елецком шоссе. Стартовая стоимость аренды - 1 043 747 рублей и 1 294 080 рублей, соответственно. Каждый из участков отдают в аренду на 58 месяцев. Единственный вид деятельности, который разрешен на этих землях — размещение объектов придорожного сервиса. На улице Баумана, скорее всего, это будет магазин для автомобилистов, а на Елецком шоссе — автосервис.

Торги на аренду земельных участков планируют провести до начала лета. Арендаторами могут выступить как физические, так и юридические лица. Чтобы вступить в борьбу за право аренды нужно внести задаток — до 647 000 рублей.
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#аренда #земля #торги #аукцион

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