Общество
8 минут назад
1200 кубометров мусора собрали липчане на субботнике
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На весеннюю уборку вышли около 5,5 тысяч липчан.
Масштабные экологические акции 10 апреля прошли во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Наводить порядок более чем на 150 пространствах вышли почти 5,5 тысяч человек. За несколько часов работы им удалось собрать более 1200 кубометров мусора.
Кто-то убирал в своих дворах и на прилегающих к предприятиям зонах, кто-то – на общественных пространствах и в местах притяжения горожан, многие трудились на территориях образовательных, спортивных и культурных учреждений.
Один из самых массовых субботников прошёл в Гагаринском сквере. Здесь собрались около 150 человек – работники управления Советским округом, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства, управлений благоустройства и главного смотрителя, «Липецкгорсвета», «Зеленхоза», представители одной из политических партий, а также неравнодушные местные жители.
Масштабная весенняя уборка в Липецке продолжается – ежедневно проводятся субботники, городские службы моют дороги и остановки, убирают в пешеходных зонах и опиливают деревья. Напомним, Евгения Уваркина поручила профильным службам привести в порядок Липецк к 24 апреля, чтобы в день Всероссийского субботника лишь довести общее дело до конца.
Наводить порядок более чем на 150 пространствах вышли почти 5,5 тысяч человек. За несколько часов работы им удалось собрать более 1200 кубометров мусора.
Кто-то убирал в своих дворах и на прилегающих к предприятиям зонах, кто-то – на общественных пространствах и в местах притяжения горожан, многие трудились на территориях образовательных, спортивных и культурных учреждений.
Один из самых массовых субботников прошёл в Гагаринском сквере. Здесь собрались около 150 человек – работники управления Советским округом, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства, управлений благоустройства и главного смотрителя, «Липецкгорсвета», «Зеленхоза», представители одной из политических партий, а также неравнодушные местные жители.
Масштабная весенняя уборка в Липецке продолжается – ежедневно проводятся субботники, городские службы моют дороги и остановки, убирают в пешеходных зонах и опиливают деревья. Напомним, Евгения Уваркина поручила профильным службам привести в порядок Липецк к 24 апреля, чтобы в день Всероссийского субботника лишь довести общее дело до конца.
61