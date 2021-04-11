1200 кубометров мусора собрали липчане на субботнике

На весеннюю уборку вышли около 5,5 тысяч липчан.

Масштабные экологические акции 10 апреля прошли во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Наводить порядок более чем на 150 пространствах вышли почти 5,5 тысяч человек. За несколько часов работы им удалось собрать более 1200 кубометров мусора.



Кто-то убирал в своих дворах и на прилегающих к предприятиям зонах, кто-то – на общественных пространствах и в местах притяжения горожан, многие трудились на территориях образовательных, спортивных и культурных учреждений.



Один из самых массовых субботников прошёл в Гагаринском сквере. Здесь собрались около 150 человек – работники управления Советским округом, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства, управлений благоустройства и главного смотрителя, «Липецкгорсвета», «Зеленхоза», представители одной из политических партий, а также неравнодушные местные жители.



Масштабная весенняя уборка в Липецке продолжается – ежедневно проводятся субботники, городские службы моют дороги и остановки, убирают в пешеходных зонах и опиливают деревья. Напомним, Евгения Уваркина поручила профильным службам привести в порядок Липецк к 24 апреля, чтобы в день Всероссийского субботника лишь довести общее дело до конца.

