Общество

8 минут назад

1200 кубометров мусора собрали липчане на субботнике

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#субботник
1200 кубометров мусора собрали липчане на субботнике

На весеннюю уборку вышли около 5,5 тысяч липчан.

Масштабные экологические акции 10 апреля прошли во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Наводить порядок более чем на 150 пространствах вышли почти 5,5 тысяч человек. За несколько часов работы им удалось собрать более 1200 кубометров мусора.

Кто-то убирал в своих дворах и на прилегающих к предприятиям зонах, кто-то – на общественных пространствах и в местах притяжения горожан, многие трудились на территориях образовательных, спортивных и культурных учреждений. 
 
Один из самых массовых субботников прошёл в Гагаринском сквере. Здесь собрались около 150 человек – работники управления Советским округом, сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства, управлений благоустройства и главного смотрителя, «Липецкгорсвета», «Зеленхоза», представители одной из политических партий, а также неравнодушные местные жители. 
 
Масштабная весенняя уборка в Липецке продолжается – ежедневно проводятся субботники, городские службы моют дороги и остановки, убирают в пешеходных зонах и опиливают деревья. Напомним, Евгения Уваркина поручила профильным службам привести в порядок Липецк к 24 апреля, чтобы в день Всероссийского субботника лишь довести общее дело до конца.
61
#субботник

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