Происшествия
40 минут назад
Два гектара сухостой травы горело недалеко от станции «Чугун-2»
110 раз пожарные Липецкой области выезжали на тушение пала за сутки.
Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, динамика возгораний сухой травы остается напряженной - за минувшие сутки пожарные выезжали по вызовам 110 раз.
- Площадь одного из возгораний сухой травы составила около 2 гектаров — огонь вспыхнул недалеко от станции «Чугун-2» в Липецке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. Еще два пожара охватили площадь в один гектар каждый.
Зачастую, такие происшествия связаны с неосторожным обращением с огнем и беспечностью людей. Огонь с сухой травы может перейти на жилые постройки и принести ущерб имуществу, а также вред здоровью людей.
- Главное Управление МЧС России по Липецкой области напоминает телефон вызова экстренных служб 112, пожарной охраны 101 и 01. В случае если вам угрожает опасность или кому-то требуется помощь незамедлительно сообщайте по данным телефонам информацию о происшествии. Помните, от ваших действий может зависеть чья-то жизнь, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что с 7 апреля 2021 года на территории Липецкой области постановлением и.о. главы региона Николаем Тагинцевым введен пожароопасный сезон.
- Площадь одного из возгораний сухой травы составила около 2 гектаров — огонь вспыхнул недалеко от станции «Чугун-2» в Липецке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. Еще два пожара охватили площадь в один гектар каждый.
Зачастую, такие происшествия связаны с неосторожным обращением с огнем и беспечностью людей. Огонь с сухой травы может перейти на жилые постройки и принести ущерб имуществу, а также вред здоровью людей.
- Главное Управление МЧС России по Липецкой области напоминает телефон вызова экстренных служб 112, пожарной охраны 101 и 01. В случае если вам угрожает опасность или кому-то требуется помощь незамедлительно сообщайте по данным телефонам информацию о происшествии. Помните, от ваших действий может зависеть чья-то жизнь, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что с 7 апреля 2021 года на территории Липецкой области постановлением и.о. главы региона Николаем Тагинцевым введен пожароопасный сезон.