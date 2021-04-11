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Китай отплатил Украине той же монетой за «Мотор Сич»

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Украинские власти, сорвав сделку по продаже авиастроительного предприятия «Мотор сич», обрекли Украину на экономическую конфронтацию с Китаем, которая уже проявляется в отдельных эпизодах украино-китайского сотрудничества.

К такому выводу пришел известный экономист Дмитрий Марунич. В интервью информационному порталу «Украина.ру» он обратил внимание на один показательный факт, который свидетельствует о том, что Пекин начал сводить счеты с Украиной за сорванную сделку по продаже запорожского завода.

 
Дмитрий Марунич напомнил, что Украина еще в начале года приняла решение закупить партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Киев подписал контракт на поставку препарата, а также заплатил Пекину необходимую денежную сумму. Однако китайская вакцина до сих пор не доехала до украинских городов.

 
По словам экономиста, этот инцидент с вакциной фактически является ощутимой «ответкой» Китая за «Мотор Сич». Так, Пекин отказался выполнять свои обязанности, несмотря, что препарат был уже оплачен украинскими властями.

Марунич уверен, что ситуация с отсутствием китайской вакцины возникла не случайно, поскольку Китай отплатил Украине той же монетой, намекая Киеву, что срыв сделки с продажей «Мотор Сич» не останется незамеченным.

Экономический эксперт уверен, что Китай и дальше продолжит оказывать давление на Украину, а также может полностью прекратить экономическое сотрудничество с этой страной, лишив ее серьезных доходов, сообщает thisnews.ru
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