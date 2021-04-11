сегодня, 09:16
Китай отплатил Украине той же монетой за «Мотор Сич»
Украинские власти, сорвав сделку по продаже авиастроительного предприятия «Мотор сич», обрекли Украину на экономическую конфронтацию с Китаем, которая уже проявляется в отдельных эпизодах украино-китайского сотрудничества.
Дмитрий Марунич напомнил, что Украина еще в начале года приняла решение закупить партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Киев подписал контракт на поставку препарата, а также заплатил Пекину необходимую денежную сумму. Однако китайская вакцина до сих пор не доехала до украинских городов.
По словам экономиста, этот инцидент с вакциной фактически является ощутимой «ответкой» Китая за «Мотор Сич». Так, Пекин отказался выполнять свои обязанности, несмотря, что препарат был уже оплачен украинскими властями.
Марунич уверен, что ситуация с отсутствием китайской вакцины возникла не случайно, поскольку Китай отплатил Украине той же монетой, намекая Киеву, что срыв сделки с продажей «Мотор Сич» не останется незамеченным.
Экономический эксперт уверен, что Китай и дальше продолжит оказывать давление на Украину, а также может полностью прекратить экономическое сотрудничество с этой страной, лишив ее серьезных доходов, сообщает thisnews.ru