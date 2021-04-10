Липецкий блогер выиграл очередной суд у строительной фирмы

«Стромастер» должен выплатить Михаилу Ларионову 205 тысяч рублей.

Эта судебная тяжба длилась больше года. Все началось с того, что фирма «Строймастер» решила построить в переулке Яблочкина два 25-этажных дома. Активные жители переулка не стали молча наблюдать, а выступили против.Известный липецкий блогер Михаил Ларионов разместил в Facebook несколько публикаций посвященных строительному конфликту. И началось. Строители потребовали признать его публикации не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Вместе с блогером ответчиком стала и его соседка Татьяна Семенова.Сначала «Строймастер» требовал взыскать с каждого общественника по 100 тысяч рублей. После череды судов уже от строителей потребовали выплатить блогеру 205 тысяч рублей, которые он потратил на оплату юридических услуг, пока судился со строителями.— Базовые компоненты нашей жизни — это взаимопомощь и тесная связь с другими людьми, социальные отношения. Добро — высшая цель нашей жизни. Я благодарен всем липчанам, друзьям, знакомым, соседям, близким, адвокату Роману Макарову, людям из других городов за помощь, поддержку, неравнодушие, сопереживание. И если на том месте, как планируется, в будущем появится социальный объект (школа, спортивная площадка, медучреждение и т. п.) или общественная территория, что важно для города и людей, это и есть добро, которое горожане делают все вместе, так прокомментировал свою победу Михаил Ларионов.Накануне Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа постановил аппеляционную жалобу фирмы «Строймастер» оставить без удовлетворения. Деньги блогеру заплатить. Хотя остается еще вариант обжаловать это решение в Арбитражном суде Центрального округа.Строители активно пользуются своим правом рассматривтаь споры в судах. Управление главного смотрителя через суд потребовало, чтобы фирма «Строймастер» демонтировала ограждение, которое мешает пользоваться дорогой в переулке Яблочкина. И выиграло дело, но не тут то было. Юристы фирмы "Стромастер" подали апелляцию (оставлена без удовлетворения), а за тем и кассацию (пока ее не рассмотрели).



