Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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34 минуты назад
30-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой»
За сутки на дорогах области зарегистрированы три ДТП.
В Липецке вчера дважды сбивали пешеходов.
Около восьми утра на дороге Липецк – Грязи 62-летний водитель автомобиля «Хендай» на пешеходном переходе сбил 21-летнюю девушку, ее госпитализировали.
А на пешеходном переходе через улицу Стаханова под колеса автомобиля «Хавейл» попала 72-летняя женщина. Она также доставлена в больницу.
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