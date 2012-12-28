Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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14 минут назад
Насмерть сбившему двух мотоциклистов водителю избирают меру пресечения
На процедуру ареста пришла мать одного из погибших парней.
Водитель обвиняется по пунктам «а» и «б» части шестой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения».
Санкция этой статьи УК предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
На процедуру ареста пришла мать погибшего пассажира мотоцикла Артема. По ее словам, сын и его товарищ были в шлемах. Этой весной Артем собирался на срочную службу в армию.
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