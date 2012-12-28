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14 минут назад

Насмерть сбившему двух мотоциклистов водителю избирают меру пресечения

На процедуру ареста пришла мать одного из погибших парней.

В Октябрьском районном суде Липецка избирается мера пресечения 21-летнему водителю автомобиля «ВАЗ-2114», который ночью 5 мая на улице Катукова снес мотоцикл «Рейсер». В ДТП погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир. Водитель «ВАЗа» был пьян и скрылся с места аварии.

Водитель обвиняется по пунктам «а» и «б» части шестой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения».

Санкция этой статьи УК предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

На процедуру ареста пришла мать погибшего пассажира мотоцикла Артема. По ее словам, сын и его товарищ были в шлемах. Этой весной Артем собирался на срочную службу в армию.


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