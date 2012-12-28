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Происшествия
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10 минут назад
18-летнего водителя будут судить за ДТП с четырьмя пострадавшими
Его ровесник-пассажир получил тяжёлую травму.
— Органом предварительного расследования установлено, что 18-летний водитель «ВА3-2107», двигаясь по автодороге «Р-22 Каспий» в Чаплыгинском районе, при повороте налево проявил невнимательность, не предоставил преимущество в движении встречному грузовому автомобилю «МАЗ», в результате чего допустил с ним столкновение. Его 18-летний пассажир получил перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Здоровью парня был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемый полностью признал вину. Его действия квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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