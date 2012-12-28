Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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30 минут назад
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Пьяная женщина-водитель оговорила инспектора ДПС — она обвинила его в избиении
За ложный донос 35-летняя женщина получила год условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 февраля прошлого года женщина решила отомстить инспектору ДПС за привлечение ее к административной ответственности, позвонила по номеру «102» и соврала, что инспектор ее ударил. Спустя три дня она повторно позвонила и соврала, что инспектор вымогал у нее деньги и угрожал пистолетом. В этот раз женщина также была пьяна. А после она ещё и подала заявление о том, что инспектор ее избил и угрожал пистолетом.
В суде женщина признала вину в ложном доносе и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, который смягчает приговор.
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