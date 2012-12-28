Пьяная женщина-водитель оговорила инспектора ДПС — она обвинила его в избиении

За ложный донос 35-летняя женщина получила год условно.

Тербунский районный суд приговорил 35-летнюю женщину к году условного срока за ложный донос на инспектора ДПС (по части второй статьи 306 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 февраля прошлого года женщина решила отомстить инспектору ДПС за привлечение ее к административной ответственности, позвонила по номеру «102» и соврала, что инспектор ее ударил. Спустя три дня она повторно позвонила и соврала, что инспектор вымогал у нее деньги и угрожал пистолетом. В этот раз женщина также была пьяна. А после она ещё и подала заявление о том, что инспектор ее избил и угрожал пистолетом.В суде женщина признала вину в ложном доносе и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, который смягчает приговор.