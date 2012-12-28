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44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
Происшествия
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сегодня, 11:28
44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
На дикорастущую коноплю мужчина наткнулся у пруда.
По данным следствия, в сентябре прошлого года у пруда посёлка Учхоз Усманского района мужчина обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал ее и принес домой. А 13 января 2025 года полицейские нашли у него 119 граммов марихуаны — её мужчина хранил в сарае. Там же обнаружили и другие наркотики — четыре грамма смеси, содержащей наркотическое средство синтетического происхождения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по части второй статьи 228 УК РФ, cанкции которой — от трёх до десяти лет лишения свободы.
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