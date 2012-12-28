44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики

На дикорастущую коноплю мужчина наткнулся у пруда.

Направлено в суд уголовное дело 44-летнего жителя Усманского района, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.По данным следствия, в сентябре прошлого года у пруда посёлка Учхоз Усманского района мужчина обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал ее и принес домой. А 13 января 2025 года полицейские нашли у него 119 граммов марихуаны — её мужчина хранил в сарае. Там же обнаружили и другие наркотики — четыре грамма смеси, содержащей наркотическое средство синтетического происхождения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по части второй статьи 228 УК РФ, cанкции которой — от трёх до десяти лет лишения свободы.