Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
1873
сегодня, 13:36
7
Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
В соцсетях опубликовано видео склоки в дверях автобуса и прорыв пассажира внутрь салона.
Как сообщили GOROD48 в министерстве дорог и транспорта Липецкой области, на маршруте №407 «Грязи-Липецк» перевозку пассажиров выполняют несколько перевозчиков.
«Водитель автобуса (на видео) перевозчика Липецкая региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» подал автобус на посадку раньше времени, указанного в расписании. Сотрудник автостанции сообщил ему об этом и попросил отъехать для подачи автобуса другого перевозчика, который должен был выполнять рейс в это время. Автобус перевозчика АО «Грязинское АТП» был подан по расписанию, без задержек. Пассажиры, приобретавшие билеты на этот рейс, пересели в автобус «Грязинского АТП», — сообщили в министерстве.
0
2
9
2
4
Комментарии (7)