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сегодня, 13:36
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Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта

В соцсетях опубликовано видео склоки в дверях автобуса и прорыв пассажира внутрь салона.

«В Грязях разборки пассажиров на автовокзале чуть не закончились дракой. Всё из-за проблем с междугородним транспортом. Примерно с 9:20 на площадке 407-го маршрута «Грязи - Липецк» начала собираться толпа. Один автобус не приехал по расписанию. Когда появится следующий - никто не понимал. Внезапно маршрутка приехала, но зайти в неё успели не все. Появилась дежурная вокзала и начала ругаться с водителем, прогонять и запрещать пассажирам садиться в салон. Дело почти дошло до драки, а причиной конфликта стало появление частника не по графику. С тем кто успел запрыгнуть в салон 407-й и уехал. Люди остались ждать на холодном ветру. В итоге нужный автобус приехал спустя ещё какое-то время. Вместо предыдущего большого «пазика» огромная толпа должна была уместиться в маленькой «газели» (размером и местами в два раза меньше предыдущего). Люди поехали как сардины в банке, ну а по пути водитель не забывал заталкивать ещё больше пассажиров. Такой бардак с междугородними автобусами и расписанием грязинцы терпят уже давно. Тот же 106-й автобус накануне не приехал на пл. Мира в Липецке за пассажирами в 22:30. Люди негодуют не первый день, но проблему никто не решает», — говорится в паблике «Подслушано Грязи».

Как сообщили GOROD48 в министерстве дорог и транспорта Липецкой области, на маршруте №407 «Грязи-Липецк» перевозку пассажиров выполняют несколько перевозчиков.

«Водитель автобуса (на видео) перевозчика Липецкая региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» подал автобус на посадку раньше времени, указанного в расписании. Сотрудник автостанции сообщил ему об этом и попросил отъехать для подачи автобуса другого перевозчика, который должен был выполнять рейс в это время. Автобус перевозчика АО «Грязинское АТП» был подан по расписанию, без задержек. Пассажиры, приобретавшие билеты на этот рейс, пересели в автобус «Грязинского АТП», — сообщили в министерстве.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Светлана
31 минуту назад
Сегодня 37 маршрута автобус пропустил рейс в 9,15,интервал получился 1,5 часа.Диспетчеру звонила два раза,ничего внятного ответить не смогла.Как начинается садовый сезон,так начинают пропускать рейсы.
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Ануфрий Изпупочный
сегодня, 14:00
Пора липецкое метро удлинять до Грязей, тогда и автобусы не нужны будут, и люди быстрей будут добираться, да и шоссе станут свободнее! Все же идеально, что этому мешает?
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Нервная мать
сегодня, 13:58
Градус накала настолько вырос в обществе, что выходить из дома страшно. И это не тот накал, что был в 90-е годы. Тогда только учились. А сейчас..
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Алла
сегодня, 13:54
Давно пора маршрут №40 сократить до пл. Мира и продлить до Грязей по городскому тарифу. Сейчас с транспортом на Грязи какая-то катастрофа.
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Гость
сегодня, 14:24
Вот ещё , за плечо в 30 км хотите городской тариф ? Ну ну ...)))
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Эксперт
сегодня, 13:50
Прям как в 90х годах я такого давно не видел.
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Не,
сегодня, 13:57
В 90е закончилось бы поножовщиной
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