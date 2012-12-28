Происшествия
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10 минут назад
«Как заправский рестлер»: в Чаплыгине женщина избила ребенка
Жительница Чаплыгина обвинили мальчика в том, что он дурно влияет на ее сына.
«Как заправский рестлер, она сбила ребенка с ног, затем подняла его и несколько раз ударила об землю», — говорится в посте канала.
Как стало известно GOROD48, женщина трясет и бросает на землю старшего друга своего 7-летнего сына. Четвероклассник якобы плохо на него влияет.
Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию. Ребенок проходит экспертизу на побои.
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