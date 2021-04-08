41-летнюю липчанку будут судить за покушение на мужа

Мужчина остался жив.

41-летнюю липчанку будут судить за покушение на убийство мужа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 16 января этого года в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова в Липецке.



По версии следствия, муж и жена ссорились, и в какой-то момент подвыпившая женщина схватила со стола кухонный нож и вонзила его в грудную клетку мужа. Медики расценили ранение как тяжкий вред здоровью, но благодаря своевременной помощи мужчину спасли, он остался жив.



Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении липчанки по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство.



Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.