Происшествия

59 минут назад

41-летнюю липчанку будут судить за покушение на мужа

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#покушение на убийство
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41-летнюю липчанку будут судить за покушение на мужа

Мужчина остался жив.

41-летнюю липчанку будут судить за покушение на убийство мужа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 16 января этого года в одной из квартир дома №10 на улице Свиридова в Липецке.

По версии следствия, муж и жена ссорились, и в какой-то момент подвыпившая женщина схватила со стола кухонный нож и вонзила его в грудную клетку мужа. Медики расценили ранение как тяжкий вред здоровью, но благодаря своевременной помощи мужчину спасли, он остался жив.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении липчанки по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство.

Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
1 522
#покушение на убийство
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Комментарии (1)

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Лавочница

35 минут назад
Сам виноват. Небось спаивал бедную женщину, вот и получил по заслугам.
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