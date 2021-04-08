Происшествия
сегодня, 12:07
В Липецке будут судить сбившего женщину на улице Терешковой водителя
Пенсионерку сбили днём 8 декабря, а ночью 3 января она умерла.
Прокурором Советского района Липецка направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего липчанина, сбившего женщину на улице Терешковой. Спустя почти месяц пенсионерка скончалась.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло 8 декабря прошлого года около полудня. Водитель «Рено Флуенс», двигавшийся со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Космонавтов, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 10/1 на улице Терешковой сбил 80-летнюю женщину.
По версии следствия, при подъезде к пешеходному переходу водитель двигался со скоростью около 50 километров в час, которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля над движением, и не уступил дорогу пешеходу.
В результате ДТП пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтёки, кровоизлияния, тупую травму живота, разрыв селезёнки, раны, вывихи и переломы. Ночью 3 января этого года женщина скончалась.
Теперь водителя будут судить по части З статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло 8 декабря прошлого года около полудня. Водитель «Рено Флуенс», двигавшийся со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Космонавтов, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 10/1 на улице Терешковой сбил 80-летнюю женщину.
По версии следствия, при подъезде к пешеходному переходу водитель двигался со скоростью около 50 километров в час, которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля над движением, и не уступил дорогу пешеходу.
В результате ДТП пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтёки, кровоизлияния, тупую травму живота, разрыв селезёнки, раны, вывихи и переломы. Ночью 3 января этого года женщина скончалась.
Теперь водителя будут судить по части З статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
отпетушитель
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