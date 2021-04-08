Происшествия

сегодня, 12:07

В Липецке будут судить сбившего женщину на улице Терешковой водителя

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#ДТП
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В Липецке будут судить сбившего женщину на улице Терешковой водителя

Пенсионерку сбили днём 8 декабря, а ночью 3 января она умерла.

Прокурором Советского района Липецка направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего липчанина, сбившего женщину на улице Терешковой. Спустя почти месяц пенсионерка скончалась.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло 8 декабря прошлого года около полудня. Водитель «Рено Флуенс», двигавшийся со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Космонавтов, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 10/1 на улице Терешковой сбил 80-летнюю женщину.

По версии следствия, при подъезде к пешеходному переходу водитель двигался со скоростью около 50 километров в час, которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля над движением, и не уступил дорогу пешеходу.

В результате ДТП пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтёки, кровоизлияния, тупую травму живота, разрыв селезёнки, раны, вывихи и переломы. Ночью 3 января этого года женщина скончалась.

Теперь водителя будут судить по части З статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
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#ДТП
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Комментарии (5)

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отпетушитель

31 минуту назад
водитель со стажем..., слишком умный когда не касается . а если это твоя мать ?
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Крокодил

47 минут назад
Манагер, бабуля может ещё и пережила бы этого горе водителя, а вот правило "подъезжая к пешеходному переходу, снизь скорость и убедись что на переходе нет людей " тоже никто не отменял!
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Манагеру

48 минут назад
По-моему, этот случай как раз повод для водителей взять для себя правило переезжать пешеходный переход только убедившись, что они не наедут на пешеходов. Пешеходом может быть 80-летний человек, который имеет безусловное право на передвижение пешком (в отличие от условного права водить автомобиль). Не уверен, что не собъёшь пешехода - значит слишком быстро едешь или купил права/справку. В этом случае останови автомобиль и иди пешком.
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водитель со стажем...

48 минут назад
Статья не преемлема. Женщина умерла через месяц. Отношение к аварии еще надо доказать. Хорошего адвоката в помощь
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Манагер

сегодня, 12:22
Его могут осудить до 5 лет лишения свободы. А бабка бы прожила 5 лет? Люди-переходите дорогу-только убедившись, что вам уступают автомобили. Правило "быстро перебежишь-тихо понесут" ни кто не отменял!!
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