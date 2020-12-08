Происшествия

48 минут назад

Пожилая женщина попала под колеса «Рено» на улице Терешковой

8 1184
#ДТП
Пожилая женщина попала под колеса «Рено» на улице Терешковой

Женщина получила серьезные травмы.

Днем 8 декабря в Липецке на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Терешковой автомобиль «Рено» сбил женщину преклонных лет. После наезда на женщину проехал около 15 метров.

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Как сообщают очевидцы аварии, женщина находится в тяжелом состоянии, ее осматривают врачи «скорой помощи».

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#ДТП

Комментарии (8)

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гость

15 минут назад
участок дороги отремонтировали, автомобилисты перестали соблюдать скоростной режим. Там нужен регулируемый пешеходный переход, а то так и будет.
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Макс

20 минут назад
водятел прав, пока жив, Смотреть надо всегда. Водители тоже люди и элементарно может стать плохо. Берегите себя
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В наказание водятлу

21 минуту назад
Пусть водятел съест свои права и медсправку.
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Для

21 минуту назад
водятел прав, пока жив, нет , пешеход должен убедиться, что его пропускают , и только после этого может переходить дорогу.
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Денис

22 минуты назад
Да просто нужно запретить иметь машины дуракам и нищебродам!
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теребонькин

23 минуты назад
За рулем был Дзюба.
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Надежда

27 минут назад
Обещали поставить светофор "по требованию" - где же он? Наши дети ходят в школу через эту дорогу, по этому пешеходному переходу! Сколько уже было случаев и никаких действий со стороны управления!
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водятел прав, пока жив

37 минут назад
ща начнут "посмотри направо-прсмоири налево. убедись и боям, блям, блям".. пешеход на пешеходном имеет право быть слепым, глухим и слабовидящим, в отличии от водятла с медсправкой. как только за пешехода начнут давать 25 лет лагерей на урановых рудниках, так сразу все водятлы протрут очки и начнут глядеть в перескопы подальше шильдика.
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