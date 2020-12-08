Пожилая женщина попала под колеса «Рено» на улице Терешковой

Женщина получила серьезные травмы.

Днем 8 декабря в Липецке на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Терешковой автомобиль «Рено» сбил женщину преклонных лет. После наезда на женщину проехал около 15 метров.Как сообщают очевидцы аварии, женщина находится в тяжелом состоянии, ее осматривают врачи «скорой помощи».