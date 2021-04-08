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21 минуту назад
Россия ответит зеркальными мерами в случае высылки дипломатов РФ из США
Россия может принять зеркальные меры в случае объявления своих дипломатов в США персонами нон грата.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, - передает РИА Новости.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - заявил Джабаров.
По его словам, в подобных случаях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".
Политик добавил, что американцы уже не знают, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.
"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", - сказал Джабаров. По его словам, за последнее время мировая экономика сильно изменилась, на смену традиционным валютам приходят цифровые.
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что РФ может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны европейских стран.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - заявил Джабаров.
По его словам, в подобных случаях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".
Политик добавил, что американцы уже не знают, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.
"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", - сказал Джабаров. По его словам, за последнее время мировая экономика сильно изменилась, на смену традиционным валютам приходят цифровые.
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что РФ может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны европейских стран.