В России

21 минуту назад

Россия ответит зеркальными мерами в случае высылки дипломатов РФ из США

36
#Россия #США #санкции #дипломаты

Россия может принять зеркальные меры в случае объявления своих дипломатов в США персонами нон грата.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, - передает РИА Новости.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - заявил Джабаров.

По его словам, в подобных случаях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".

Политик добавил, что американцы уже не знают, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.

"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", - сказал Джабаров. По его словам, за последнее время мировая экономика сильно изменилась, на смену традиционным валютам приходят цифровые.

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что РФ может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны европейских стран.
36
#Россия #США #санкции #дипломаты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России могут ввести новые льготы на оплату электричества для малоимущих
#льготы #малоимущие #электричество
В России могут ввести новые льготы на оплату электричества для малоимущих

сегодня, 10:21

В России
Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам
#пособие по безработице
Пособия по безработице в России начали выплачивать по новым правилам

сегодня, 10:11

В России
#ипотека
2
Переплата по ипотеке может увеличиться до 40% после отмены льгот

вчера, 17:57

В России
#цены
2
В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России

вчера, 17:55

В России
Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
#ДНР #Донбасс
Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе

вчера, 16:31

В России
Народная артистка России Ольга Пашкова умерла от онкологии
#Ольга Пашкова
Народная артистка России Ольга Пашкова умерла от онкологии

вчера, 16:21

В России