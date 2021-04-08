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В Липецке началась «Студенческая весна»

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#студенты #фестиваль
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В Липецке началась «Студенческая весна»

Концертные номера представят на сцене ДК «Сокол».

В Липецкой области стартовал областной молодежный фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая весна — 2021». В вузах и колледжах уже проходит первый этап фестиваля, студенты представляют свое творчество на факультетских программах и готовятся к просмотрам концертных программ учреждений по конкурсным направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт

- Кроме этого, 13 апреля каждый студент или коллектив может продемонстрировать свое творчество в рамках «дня свободных заявок», который пройдет во Дворце культуры «Сокол». Участвовать можно индивидуальным исполнителям и творческим коллективам образовательных организаций Липецкой области в возрасте от 16 до 27 лет, - сообщают организаторы фестиваля студенческого творчества.

Заявки на участие в концерте принимают до 12 апреля на почту lorsm@yandex.ru. Гала-концерт фестиваля, награждение лауреатов и победителей пройдет 27 апреля.
1 439
#студенты #фестиваль
2

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