Общество
19 минут назад
В Лебедянском районе планируется строительство нового моста
Мост должен решить проблемы во время паводков в селе Черепянь
Сегодня глава Лебедянского района паводковую ситуацию. Как сообщил в Инстаграм Роман Панфилов, уровень воды спал у деревни Селище на три метра, у Калиновки — на 2 метра, у Черепяни на 2,5 метра. Роман Панфилов сообщил, что паводок на Дону в этом году стал самым большим за последние 5 лет в районе.
- После нормализации уровня воды запланированы работы по восстановлению размытых плотин. В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству моста в селе Черепянь. Ведется работа по подготовке документов для подачи заявки в Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщил глава района.
- После нормализации уровня воды запланированы работы по восстановлению размытых плотин. В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству моста в селе Черепянь. Ведется работа по подготовке документов для подачи заявки в Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщил глава района.