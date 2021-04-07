Общество

19 минут назад

В Лебедянском районе планируется строительство нового моста

97
#паводок #Лебедянь #Дон
В Лебедянском районе планируется строительство нового моста

Мост должен решить проблемы во время паводков в селе Черепянь

Сегодня глава Лебедянского района паводковую ситуацию. Как сообщил в Инстаграм Роман Панфилов, уровень воды спал у деревни Селище на три метра, у Калиновки — на 2 метра, у Черепяни на 2,5 метра. Роман Панфилов сообщил, что паводок на Дону в этом году стал самым большим за последние 5 лет в районе. 

- После нормализации уровня воды запланированы работы по восстановлению размытых плотин. В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству моста в селе Черепянь. Ведется работа по подготовке документов для подачи заявки в Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщил глава района.
97
#паводок #Лебедянь #Дон

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вандалы, которые перевернули скамейки и урны на Петровском спуске, попали на запись камеры
#вандализм
7
Вандалы, которые перевернули скамейки и урны на Петровском спуске, попали на запись камеры

сегодня, 17:43

Общество
Липецкий политик пожаловался на действия Евгении Уваркиной в прокуратуру
#Евгения Уваркина #благоустройство #мусор
44
Липецкий политик пожаловался на действия Евгении Уваркиной в прокуратуру

сегодня, 17:31

Общество
В Данкове началось восстановление временной переправы
#паводок #половодье
1
В Данкове началось восстановление временной переправы

сегодня, 16:53

Общество
Жителям десятка улиц отключат воду на время устранения утечек и ремонта водопровода
#отключения
3
Жителям десятка улиц отключат воду на время устранения утечек и ремонта водопровода

сегодня, 16:21

Общество
«Мужики привезли с мусорки, чтобы дети катались»
#рейтинг #детские площадки
6
«Мужики привезли с мусорки, чтобы дети катались»

сегодня, 16:21

Общество
В Липецкой области реже рожают
#демография #рождаемость
10
В Липецкой области реже рожают

сегодня, 16:19

Общество