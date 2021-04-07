В Данкове началось восстановление временной переправы

Уровень воды в реке Дон падает.

По словам заместителя начальника участка строительной компании «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Дмитрия Лобаса, новая переправа будет построена за счёт средств, направленных на противопаводковые мероприятия. Работы по восстановлению временной переправы с правого берега уже начались, по левобережному подходу ждут спада воды.











Тем временем в соцсетях появились новые ролики, на которых видно, что уровень воды в Дону в Данкове заметно спал.











Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, по состоянию на 12:00 7 апреля в Липецкой области подтоплены два низководных объекта и два участка автомобильной дороги. Это участок дороги через реку Дон в населённых пунктах Красная Заря и Колодези Данковского района, но уровень воды там уже ниже полотна участка дороги на 18 сантиметров и за сутки спал на 36 сантиметров. А в селе Черепянь вода за сутки ушла сразу на 110 сантиметров, но там уровень воды ещё выше полотна дороги на 20 сантиметров.

Глава Данковского района Валерий Фалеев выложил на своей странице в Инстаграм разъяснения о планах по восстановлению временной пешеходной переправы, разрушенной сильнейшим паводком на реке Дон.