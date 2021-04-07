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Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, - передает РИА Новости.
По его словам, число обстрелов увеличивается — с начала года их стало почти вдвое больше по сравнению с последним кварталом прошлого года.
"То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", — рассказал глава ДНР на пресс-конференции.
По его словам, ДНР готова к любому развитию ситуации.
"Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". Ранее сообщалось, что 3 апреля погиб ребенок после того, как украинские силовики применили беспилотник со взрывным устройством. По данному факту и после ранения мирных жителей были возбуждены уголовные дела.
По его словам, число обстрелов увеличивается — с начала года их стало почти вдвое больше по сравнению с последним кварталом прошлого года.
"То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", — рассказал глава ДНР на пресс-конференции.
По его словам, ДНР готова к любому развитию ситуации.
"Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". Ранее сообщалось, что 3 апреля погиб ребенок после того, как украинские силовики применили беспилотник со взрывным устройством. По данному факту и после ранения мирных жителей были возбуждены уголовные дела.